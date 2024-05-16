賴釋善意 可由兩岸金融實驗起

賴清德總統即將就職，據悉他將對大陸釋出善意。他在去年就任民進黨主席時，強調將遵守民進黨《台灣前途決議文》，我們祝福並期待他實現決議文的結論：「區域穩定、經濟利益、共生共榮、互信互利」。

我們建議：金融領域的合作與實驗，是具有前瞻性的可行方向。台灣可成為兩岸金融創新產業的實驗區、大中華區國際金融中心的所在地，並為全球創建「富後行為模式」、共進大同而努力。

兩岸曾創造史上獨一無二的「台灣先導實驗、大陸擴大實施」的行為實驗室。大陸由改革開放起的經濟特區，就是台灣的加工出口區。台灣後來陸續擴大勞力密集產業、發動基礎建設、進入資訊工業，發展智慧產業，都是面臨瓶頸再尋找突破，大陸也走了幾乎完全相同的過程。大陸「摸著石頭過河」的石頭，就是台灣。

兩岸都體會到，製造業成熟後的下一波是：金融、財務、管理、服務、媒體。金融不僅是產業，更直接影響財富分配與社會結構。然而無法避免的「資訊溝」與「資本溝」，會擴大貧富差距、增加階級對立；且財務運作亦容易產生不實膨脹、乃至各種詐騙，降低國民信用與公民素質。先進的資本主義國家，其實已經出現這樣的苦果。

大陸有些金融新創事業構想，譬如「螞蟻金服」在上市前夕被叫停，本案確有可能造成不勞而獲式的大眾資產重分配；而其提供的個人理財槓桿，也會產生利弊互見的效果。但利弊哪方比較高？有無可維繫最適運作的制度？不實驗不會知道答案。

這種新商業模式或可先來台灣上市，而且以當前技術，這種小額借貸，可以從源頭作金流追蹤，協助借貸人作最佳運用管理，同時既保障也監督經營者。也可在規模還不至無法控制時，先研究法律配套。

大陸這幾年出現許多轉型現象，正好提供兩岸進一步思考深化實驗的機會。大陸的內需市場夠大，已形成金融中心。但要成為國際金融中心，仍有許多待增補的空間。

台灣的地理位置、人口土地、基礎建設，尤其社會條件與制度，比港澳或海南更適合發展成為國際金融中心。瑞士土地比台灣略大，人口只有台灣的三分之一，也能成為國際金融中心。兩岸若願意實踐決議文的十六字結論，台灣可以作為大中華區國際金融中心的所在地。

大陸當前提出的「共同富裕」，立意雖好，但會使先進國家產生困惑與疑慮。如果先在台灣實驗，發現優點與缺點，再以法治方法解決，應有可能擴大財富，而適當維護合理分配。

人類財富不可能齊頭式平等。求富是人類天性，只可因勢利導，不可能防堵消滅。許多反富論，究其基礎，並非反求富，而是反一些「富後行為」，如炫富與貧富繼承等。

子貢說「富而無驕」，就是避免炫富，也可降低仇富；孔子則說，更重要的是「富而好禮」，禮就是人與社會的關係，就是社會責任，富了以後主動回饋社會。而達成的方法，從孔子一貫的思想來看，應是「教化」。

在數位金流可稽的現代，可以思考如何創造優先保障個人隱私，在必要時又可由公權力防止社會不公的法治程序。

兩岸如果願意合作實驗，不僅可造福大中華區人民，更可以協助人類共進世界大同。