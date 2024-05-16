台灣未來藍圖，賴總統新作業

最近我在美國史丹佛大學參加座談，題目是台灣經濟前景與產業創新，主持人要求與談人提出對賴清德準總統的建議，我提出以下五點：

第一、改善兩岸關係。台灣的未來取決於美中，單獨依賴美國只會讓台灣更危險。美國至少懂得在表面上和中國合作，加強雙方溝通，以去風險。賴清德如繼續推動隱性台獨，兩岸情勢會更緊張；兩岸關係不佳，台灣未來不可能好。

台灣有綠藍白三黨，民進黨需要和藍白妥協，不能一意孤行；美國兩黨政治體制，政黨角力之外仍會協商。同理，兩岸也須加強溝通、表達善意去風險；海基會是未來重要橋梁，董事長鄭文燦責任重大。

兩岸脫鉤並不現實，台灣產業首當其衝，政府莫隨美國起鬨「民主供應鏈」。我們不妨查一下，台灣有多少企業依附華為、比亞迪、小米和聯想產業鏈，難道都要禁掉？台灣經濟並非只為美國政府及大型科技企業服務，也並非只依靠特定產業而活。各國發展「主權ＡＩ」，是台灣商機，但也需謹慎，企業很可能捲入地緣政治風暴。

第二、修改能源政策。台灣缺電已成共識，不管民間或外企都清楚問題嚴重性，解決之道，若無法讓核能延役，就只能放緩成長腳步。

經濟發展須考慮永續，目前能源政策使用大量化石燃料，增加碳排放量。台灣碳排放世界排名敬陪末座，影響台商供應鏈地位，現在連碳費都無法達成共識，乃當務之急。

第三、注意產業平衡。台灣產業發展受美國影響，除ＡＩ與半導體外，讓ＡＩ應用於所有產業，打造智慧生態系，帶動傳統製造業和服務業升級，應為政策重點。美國有科技七雄，台灣卻是一個人的武林；隨著社會貧富差距拉大，民怨將會反映在選票上。

台灣正面臨成長極限，未來必須在經濟成長與永續間取得平衡。許多產業只能外移，或朝「智慧化」及「低碳化」轉型。台灣偏重智慧轉型，但低碳轉型離世界標準相當遠。

台灣股市和房市都依賴台積電，這不是台灣之光，而是台灣之危。最近台積電進駐熊本拉抬薪資，當地中小企業悲鳴活不下去。這和中國電動車輸出全球造成旋風類似，但陸企帶來影響是通縮不是通漲，造福當地消費者。

台灣股市好，並不代表台灣經濟好，除了成長，還應重視分配和永續。近期日韓領導人熱情攏絡美國，但國內民調卻創新低，就是一個教訓！

第四、培養企業「再全球化」能力。在去全球化當下，台灣企業必須積極走出去，不管是印度、越南、墨西哥都代表新環境，除了語言外，還有文化與經營管理重大差異，必須訓練人才在短期內具備國際運營能力。政府將重心放在晶片外交，實在搞錯了方向。

中國製造正走向「全球在地製造」，布局廣、速度快、整合深、應變活。此外，中國有最強綠色產業鏈，以低成本達成節能減碳，中國製造是世界零碳經濟促進者、而非破壞者。「台灣製造」面臨挑戰，未來必須轉型「台灣創造」，在全球複製新台灣模式。

第五、給年輕人機會，促進新創企業發展。近年南韓和新加坡市值前十大公司，均有新經濟企業，唯獨台灣仍由科技企業占據。政府必須從金融政策、資本市場改善，活化台灣新創投資環境，年輕人的期望不是只幫大企業打工。

未來台灣需要宏偉願景，也要有清晰路徑圖，面對時代挑戰，我們祝福賴總統帶領台灣走出新局！（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）