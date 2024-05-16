外送競爭 別一併消失

外送產業Uber Eats併購foodpanda，勢必掀起市場重大震盪。作為龍頭企業的水平結合，這宗併購案無疑將改變整個產業競爭格局，影響擴及消費大眾、商家合作平台和外送員工等群體。

公平交易法的根本宗旨，是透過維護市場有效競爭來增進經濟效率與消費者福祉。因此，這起外送雙雄合體案，公平會必須在事前嚴格審視市場集中度上升，對於競爭環境的衝擊程度。結合後若市占率極高，將無對手可資制衡，存續企業是否會藉市場力量濫用定價或服務品質等單方效果，將是重大考量因素。

取得市占龍頭地位後，Uber Eats與foodpanda之間是否也更易促成聯合行為？例如共同調漲外送費用，或聯手壓榨餐廳佣金等協同作為，公平會同樣將慎重評估。當競爭對手數量減少，業者間默契可能加深，威脅市場自由公平競爭機制。

然而，若此併購案能為市場注入新的活力，帶來規模經濟效益而降低外送成本、提升服務水準或擴大消費者選擇，則正面效果值得重視。故公平會應考量秉持開放務實態度來斟酌利弊得失，讓消費者、商家和外送員工等各方均能獲益。

消費者關注點自然是商品價格和服務品質是否會因競爭減少而遭受影響。倘若結合後平台壟斷市場，恐將使消費大眾的權益遭受損害。公平會應該嚴格審視，避免出現不當的價格或非價格競爭限制。

餐飲業者作為外送平台的上游合作夥伴，重視的是其議價能力是否會因平台競爭對手減少而降低。若結合後的平台濫用市場力量，恣意壓低商家佣金比率或額外加價收費，無疑將衝擊商家獲利。因此公平會將關注此併購案對商家補貼、餐飲服務費等可能不利影響。

至於外送員工，作為整體服務供給鏈中至關重要的一環，他們最關心的自然是薪資收入和工作環境。一旦結合後的平台遊走於壟斷邊緣，恐使外送員工喪失轉換工作的機會，被資方剝奪應有的談判籌碼，進而影響薪資待遇和勞動條件。公平會應該在審查期間多聽取外送員工的聲音，維護其基本權益。

這宗影響層面廣大的併購案，公平會應該徹底審究各項競爭面向，並透過公開諮詢機制廣納社會各界的意見與建議。唯有確保結合後的外送產業仍有充分而有效的競爭，消費者、商家和外送員工的權益才能獲得最大限度的保障。