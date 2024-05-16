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外送業未來 三贏或皆輸？

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）

台灣兩大外送平台之一的Uber Eats將以九億五千萬美元現金，併購另一大的Foodpanda，此併購案尚須主管機關核准，但也衝擊靠外送吃香喝辣的消費者。

怕一家獨大？怕未來運費價格被壟斷？怕外送服務會不因超級大而「變質」？

外送食物平台在台灣的崛起，新冠疫情的三年是推手，外加新媒體和手機載具是現代人的隨身寶物，在行動支付配合下，台灣這兩大外送平台確實改變了消費者的生活習慣，造成一股趨勢和影響。

隨著外送平台的普及，人們不再受限於餐廳的空間和時間。許多人選擇在家或辦公室叫外送，使得用餐時間更加彈性。其次，外送選項或優惠，釣出一堆養成習慣與被約制的消費者。尤其，外送平台不僅提供美食，還包括各種多樣商品，多樣性讓消費者能夠更方便地滿足日常需求。當然，老人化的社會，外送體系也發揮支持力量，外送食物能幫助即時送達。

然而，外送平台的崛起也帶來了一些潛在的問題和影響。一開始社會最關注的，莫過於外送員的工資和福利問題，許多外送員需要長時間工作，他們非外送公司長期聘用的正式員工，在工作搶單與交通擁擠中穿梭街頭，承擔高風險，但收入卻不一定能夠維持生活水平。且外送所需的一次性餐具和包裝材料濫用，增加了資源浪費和環境汙染的負面影響。

最重要的是，當消費者被養成習慣依靠外送，商家必須支付外送平台抽成，導致餐飲業者的利潤降低，尤其是小型商家，他們往往提高外送餐點的價格，與店內餐點價格不同，更讓物價因「外送化」的產業鏈而高漲，樂了外送系統，但苦了消費者和食品商家。

在大者恆大下，未來的外送體系是否能如願讓消費者埋單？或是消費者有什麼能耐去對抗超級單一的外送服務？外送員、商家、消費者，是三方皆贏或是皆輸？值得繼續觀察。

併購 消費 餐飲業

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