Uber併熊貓應開公聽會

媒體報導Uber Eats母公司以九點五億美元併購foodpanda台灣外送平台事業，引起輿論高度關注。可以預見的是，本件併購案完成後，不僅將改變整體外送平台的市場結構，且影響合作餐飲商家、外送員及訂餐消費者等多方關係人權益，主管併購案審查權責的公平會，即應審慎應對。

首先，依據公平法第十一條規定，事業併購結合致使其市占率達三分之一，或其中一事業之市占率達四分之一，或個別事業上一會計年度達公告之銷售金額（新台幣廿億元），應向公平會提出結合申報。另依財經雜誌報導，去年民眾最常用的兩大外送平台為foodpanda（百分之七十三點六）、Uber Eats（百分之五十七點六），其中foodpanda二○二二年在台營收已達七百億元，是以本件併購案符合結合申報門檻規定。

其次，公平會受審理本件併購案申報，決定應否禁止其結合的審查標準，應依同法第十三條規定，比較衡量其結合對整體經濟利益是否大於限制競爭之不利益。在增進整體經濟利益方面，Uber Eats台灣總經理表示，整合的單一平台將能為消費者提供更廣泛的餐飲選擇及最好的價格，且為餐廳商家提供更多的訂單需求，因此為外送合作夥伴提供更多的接單機會。

另一方面，本案兩大外送平台事業整併，市場結構將由原本二家事業寡占狀態呈現一家事業獨占化現象，如此在欠缺競爭對手有效牽制的情況下，本件併購案也可能帶來限制市場競爭的不利益效果。

其一，外送平台整併後的獨占事業，利用合作餐廳營業對其依賴關係，不當訂定剝削餐飲商家利潤的合作契約條款。如此說法，印證於先前公平會處分foodpanda外送平台事業案，認定被處分人要求餐廳於平台刊登價格必須與「店內價」相同的「最惠客戶條款」，及限制餐廳不得拒絕「顧客自取」等合作契約條款，限制餐廳的事業活動條件，構成不當限制競爭的違法行為，即為顯然。

其二，消費者使用外送平台，必須負擔月費、平台處理費、外送服務費等費用，在市場處於兩大外送平台事業相互競爭的情況下，民眾尚可從中選擇使用較低收費、服務品質較佳的平台訂餐。但在本件併購案通過審查後，由於消費者減少交易選擇機會，即使整併的平台事業恣意提高收費標準，消費者可能被迫接受高額的獨占性訂價。

其三，外送員與平台間，通常具備人格、經濟及組織等從屬關係，勞動部認定當中存在「勞雇關係」，外送員的勞動權益應受到勞動基準法的保障。本案併購案完成後，整併的平台事業擴大經營規模，得以創造更多的接單機會；但外送員更關心的是，在工作量增加的同時，每筆接單報酬及業績獎勵等勞動條件是否獲得改善。

本案併購的兩大外送平台事業，從其消費者使用率、產值規模來看，其整併效果將重大改變市場結構，同時影響合作餐飲商家、消費者及外送員等多方關係人利益，是以公平會審查本案結合申報，應考慮召開公聽會，廣泛聽取產官學界等各方意見，期以維護市場自由競爭及確保消費者利益。