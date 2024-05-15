參考日本 台灣需要新核能政策

日前和碩童子賢董座表示，不要把核能妖魔化，不倚賴核電減少排碳，地球二○五○年無法達到淨零碳排，所以他主張核二、三廠延役，核一、四廠剷平，並引進芬蘭ＯＬ３新型核電廠，可為台灣帶來百分之卅至卅二的核能發電，平均電價馬上會下滑約百分之卅。不過，這些談話引發爭議，反核團體不認同，仍堅持二○二五非核家園，無視台灣缺電與碳排問題；也有人認為剷平核四廠、引進芬蘭ＯＬ３新型核電廠是多此一舉，重啟核四比興建新型核電廠要簡單快速。

個人認為，童董事長所謂保持定量核能來減碳的方向，是能源政策的正確路線，但不同意剷平核四與興建ＯＬ３新型核電廠，因此舉會造成台電財務嚴重負擔，不利電價穩定。

其實，目前核一廠設廠最久，可列為優先拆除；核二廠關廠不久，可考慮再延役啟用；核三廠目前仍在運作，可重新修法讓它繼續延役使用；核四廠則應重新安全檢查，同時重新製備新燃料棒再啟用，等核四廠完全運作穩定，再關核二廠。如果二○四○年或二○五○年台灣綠色電力能占電力結構五成至六成，再考慮核三廠退場。此外，核一廠拆除至少要十年以上，台灣目前無能力，需靠國外技術專家來協助，透過學習再推動核二、核三拆除。

個人的想法，基本上是來自日本原子能規制委員會在二○二三年四月發布的「未來核能政策方向與行動指南」，指南內容有六個方向與十六項措施，分別是：一、重新集中本國力量（包括提高自主安全性、與電廠所在地區的共同發展、與各階層溝通）；二、最大限度利用現有反應爐（包括運行要有原子能規制委員會的安全許可、提高設備的利用率）；三、開放建設下一代新型反應爐（包括開放建設方針、事業環境整合的理想狀態、研發準備工作、基礎設施建設和人才培養）；四、加快後端處理過程（包括推進核燃料迴圈利用、廢棄反應堆順利退役、最終處理）；五、維持和強化供應鏈（包括強化國內供應鏈、積極參與海外專案）；六、開展國際合作解決全球問題（通過國際合作促進研發和供應鏈構建、確保核安全）。

從日本「未來核能政策方向與行動指南」不難發現，日本新核能政策仍以安全為第一，強調電廠在地溝通與共榮，積極發展新型核電廠並做核廢料處理與電廠除役，也重視人才培養。這些內容是台灣核能政策所缺乏。

因此個人由衷建議，五二○後新任經濟部長能多參考這份文件，積極規畫台灣的新核能政策，並調整能源政策，讓企業主和民眾不再有缺電危機，恢復台灣過去引以為傲的不缺電投資環境，讓外資願意繼續到台灣投資。