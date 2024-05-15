食用荔枝椿象 有食安風險

近日，林業及自然保育署推廣新興騷擾性害蟲荔枝椿象為食物，因非屬可食用之原料，遭到衛生機關制止並調核。此事件在政府機關或專家學者卻有正反二面的不同想法，筆者藉此機會論述關於昆蟲食物的思維與考量事項。

根據聯合國糧農組織統計，昆蟲是全世界近廿億人膳食結構的組成部分。世界上計有九十科、三七○屬，計一千種以上昆蟲被人類作為「食物」。但世界各國因飲食文化的差異，要推廣昆蟲為全民食物有其困難性。

除了以昆蟲為食物之外，神農本草經、本草綱目、本草綱目拾遺與中國大陸的中醫名鑒等也記載，計有二○八種昆蟲有入藥的功效。這些藥用昆蟲即揮發了藥用效能，包括可以治療或輔助治療某種疾病，能增強機體免疫力的昆蟲，如冬蟲夏草、土鱉蟲、螞蟻、螳螂等。

在氣候變遷，糧食短缺的年代，白蟻、蟋蟀、蚱蜢、蝗蟲、甲蟲、螞蟻、蜜蜂及蛾類等，因這些不同種類昆蟲的成分與味道特殊，也成為推廣的原因。近年來日本、韓國也開始在網路推廣昆蟲食物，其中以麵包蟲因生命周期短，可在實驗室大量培養，而成為昆蟲食物之首選。昆蟲食物可提供人類能量、蛋白質與營養來源；例如鈣、磷、鎂、鐵、銅、鋅等礦物質；胡蘿蔔素、菸鹼酸、硫胺素等維生素。此外，昆蟲食物具有不同的風味，例如蟋蟀有生菜味、黃蜂卵有杏仁味、螞蟻有核桃味、蠅蛆有蛋糕上的奶油味、蠶蛹有肥肉香味等，也吸引食蟲者的喜愛。

新興騷擾性昆蟲荔枝椿象能否推廣為食物？除了考量文化差異之外，最重要的是飲食安全。筆者從參與荔枝椿象防治的一些經驗，要特別提醒推廣單位，捕捉野外的荔枝椿象當食物的風險。農民或農田使用於防治荔枝椿象的殺蟲劑有廿餘種，如果誤食這些害蟲恐導致食物中毒，且有農藥殘留之風險。

此外，荔枝椿象會分泌具腐蝕性的臭液，尤其在遭擾動或捕捉時會噴出毒蛋白，若觸及人體皮膚，會引起灼傷般的潰爛或皮膚炎；噴到眼晴時，甚至會導致暫時失明。故而主管機關不斷呼籲民眾要提高警覺，切勿徒手捕捉或驚擾荔枝椿象，以免受到傷害。這些對人體的危害與農藥造成的食安風險，值得推廣單位審慎思考。