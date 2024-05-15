賴就職演說可提中華民族

上個月初，馬前總統率團至中國大陸訪問，大陸國家主席習近平親自接待馬前總統並進行馬習二會。會中習近平表示兩岸同屬中華民族，皆是一家人，並主張在九二共識基礎下，兩岸和平共處及互惠發展。習近平亦表示，兩岸人民同是一家人，應互相往來互相交流，兩岸可以和平共存、共存共榮。

馬前總統認同九二共識，符合中華民國憲法及兩岸人民關係條例，亦即，中華民國主權及於大陸，目前治權範圍為台澎金馬；中華民國主權包含大陸地區及台灣地區，也就是兩岸同屬一個中國，並非兩國關係。此主張與中國大陸的一個中國原則有交集，因此兩岸有共同對話的基礎。而習近平主動提出兩岸和平發展及兩岸都是中華民族，彼此坐下來談，沒有什麼事是解決不了的，更是向台灣政府遞出和平的橄欖枝。尤其是兩岸目前停止交流，對於台灣的對陸經貿發展不利，更令台灣旅遊業者叫苦連天。

賴清德準總統的就職演說，也許九二共識說不出口，但可主張兩岸同屬中華民族、都是一家人的概念，藉此契機與對岸展開積極對話，至少讓中國大陸認為台灣政府與人民都承認兩岸同根同源同血脈，有共同歷史文化及信仰，未來不至於朝向兩國論或台灣國的方向發展。只要有了默契與基礎共識，即便是敵人也可以化為朋友，更何況成為一家人並不困難。