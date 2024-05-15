「林廿萬」逼人民自求多福

傳聞多日，民進黨前副秘書長林飛帆確定要接任國安會副秘書長，看到這樣的人事安排，只能說準總統賴清德的領導尚未啟航，卻已令人搖頭。

太陽花運動開啟了林飛帆的政治之路，然而在他擔任的職務上，始終未曾聽聞有過任何建樹，卻一路從月薪「九萬」順風順水的晉升到月薪「近二十萬」。這樣的身價，別說與林飛帆相同年紀的年輕人望塵莫及，就連大多數在社會上打滾二、三十年，即將退休的人士也難以企及，賴清德準總統選擇這樣的人接任國安會副祕書長，對多數在社會上認真打拚的民眾來說，可說是極大的嘲諷。

在兩岸緊張對立之際，用一個毫無實務經驗的林飛帆接任國安會副秘書長，究竟是要告訴年輕人，只要選對邊站，就能扶搖直上？還是民進黨內已經沒有人才可以擔此要職？抑或要提早澆民眾冷水，讓民眾知曉未來四年，兩岸關係不可能破冰緩解，為了賴清德的務實台獨主張，大家要有隨時面對戰爭的準備？

身為一個得票率未過半，且在國會也屈居劣勢的總統而言，這樣的起手式實在糟糕至極。不過由這樣的人事命令，或許便不難推斷在未來四年，民意的走向、社會的觀感將不足以左右賴清德總統的決策，一切都以他說的為主，民眾只能自求多福了。