執政胡扯非為 社會亂象之源

據《教育部台灣閩南語常用詞辭典》，「恁爸」（林北）一詞，意思是「你老子我」，為男子自稱的粗俗用法，常用於蔑視別人、發怒或開玩笑時的口頭語。

外交部長吳釗燮在社群平台寫下「林北一定吵到底」，引發外界議論批評。在野黨立委認為吳釗燮的「林北」用詞有瑕疵，外交部有檢討的必要。外交部次長田中光說，「林北」是非常接地氣的語言，民間經常使用。

想問：吳部長、田次長，常把林北掛嘴邊？和親友之間，也這麼「接地氣」？政府見解分歧，民眾難以適從；外交部認為「林北」是「好的用詞」，民間經常使用，很接地氣；教育部則不然，若校園裡「林北」來「林北」去，不像話。

依照外交部的辯解和邏輯，向人借東西、接地氣，「這個東西，林北先拿去用一下」。立委質詢官員、接地氣，「這個爭議事件，你共林北講予伊清楚！」未來賴總統到立院作國情報告，立委是否也可以「林北問你」？

吳釗燮即將接任國安會秘書長，是國安局的長官。立委問：「『林北』是不是粗話？」國安局副局長徐錫祥搬出「他Ｘ的」為例說「只是口頭禪」，還說「有時法官會認為是口頭禪，沒有刻意侮辱人的意思，不能就一句話認定是粗話」。或許，某些大咖的口頭禪是「他Ｘ的」，若庶民把「他Ｘ的」掛嘴邊，有時可能會挨揍或挨刀！

之前，閣揆在國會罵在野黨女立委「不要臉」，究竟是誰質詢誰？就算是監督者也不該公然辱罵、毀損他人名譽，更何況是被監督者？日前執政黨立院黨鞭說「老天有眼發生（花蓮）大地震，老天要救台灣的民主」；對執政黨有利，只要表決能贏，發生天災也無所謂；罹難者和其家屬、受苦的社會大眾，可曾被政治人物放在心上？

社會亂象，其來有自。上位或掌權者胡「扯」非為，不在乎社會觀感，影響國家深遠！