快訊

「意外的相遇」…外媒：520前夕 美台海軍悄悄演習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

執政胡扯非為 社會亂象之源

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）

據《教育部台灣閩南語常用詞辭典》，「恁爸」（林北）一詞，意思是「你老子我」，為男子自稱的粗俗用法，常用於蔑視別人、發怒或開玩笑時的口頭語。

外交部吳釗燮在社群平台寫下「林北一定吵到底」，引發外界議論批評。在野黨立委認為吳釗燮的「林北」用詞有瑕疵，外交部有檢討的必要。外交部次長田中光說，「林北」是非常接地氣的語言，民間經常使用。

想問：吳部長、田次長，常把林北掛嘴邊？和親友之間，也這麼「接地氣」？政府見解分歧，民眾難以適從；外交部認為「林北」是「好的用詞」，民間經常使用，很接地氣；教育部則不然，若校園裡「林北」來「林北」去，不像話。

依照外交部的辯解和邏輯，向人借東西、接地氣，「這個東西，林北先拿去用一下」。立委質詢官員、接地氣，「這個爭議事件，你共林北講予伊清楚！」未來賴總統到立院作國情報告，立委是否也可以「林北問你」？

吳釗燮即將接任國安會秘書長，是國安局的長官。立委問：「『林北』是不是粗話？」國安局副局長徐錫祥搬出「他Ｘ的」為例說「只是口頭禪」，還說「有時法官會認為是口頭禪，沒有刻意侮辱人的意思，不能就一句話認定是粗話」。或許，某些大咖的口頭禪是「他Ｘ的」，若庶民把「他Ｘ的」掛嘴邊，有時可能會挨揍或挨刀！

之前，閣揆在國會罵在野黨女立委「不要臉」，究竟是誰質詢誰？就算是監督者也不該公然辱罵、毀損他人名譽，更何況是被監督者？日前執政黨立院黨鞭說「老天有眼發生（花蓮）大地震，老天要救台灣的民主」；對執政黨有利，只要表決能贏，發生天災也無所謂；罹難者和其家屬、受苦的社會大眾，可曾被政治人物放在心上？

社會亂象，其來有自。上位或掌權者胡「扯」非為，不在乎社會觀感，影響國家深遠！

吳釗燮 國安局 外交部

延伸閱讀

吳釗燮稱「林北一定吵到底」 國民黨團批史上最狂妄：立即公開道歉

諷林飛帆晉升「林20萬」 張啟楷：搭配吳釗燮國安恐充斥仇中立場

吳釗燮稱「林北吵到底」 陳玉珍：有失外交官高度

吳釗燮是魔法部吵架王？葉元之：魔法是把邦交國變不見

相關新聞

林北部長 印證民粹害台禍首

在任內斷了八個邦交國的外交部長吳釗燮，日前在社群平台Threads上稱「面對無理的質疑，林北一定吵到底」等語，一時之間，...

Uber併熊貓應開公聽會

媒體報導Uber Eats母公司以九點五億美元併購foodpanda台灣外送平台事業，引起輿論高度關注。可以預見的是，本...

參考日本 台灣需要新核能政策

日前和碩童子賢董座表示，不要把核能妖魔化，不倚賴核電減少排碳，地球二○五○年無法達到淨零碳排，所以他主張核二、三廠延役，...

執政胡扯非為 社會亂象之源

據《教育部台灣閩南語常用詞辭典》，「恁爸」（林北）一詞，意思是「你老子我」，為男子自稱的粗俗用法，常用於蔑視別人、發怒或...

科技．人文聯合講座／工學院教授的黑手獎

產學合作是一個常被提起的名詞，大多數人都認為產學合作是指教授幫助工業界，我卻有一個相反的解釋，工業界可以幫助教授。一般教...

賴就職演說可提中華民族

上個月初，馬前總統率團至中國大陸訪問，大陸國家主席習近平親自接待馬前總統並進行馬習二會。會中習近平表示兩岸同屬中華民族，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。