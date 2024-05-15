林北部長 印證民粹害台禍首

在任內斷了八個邦交國的外交部長吳釗燮，日前在社群平台Threads上稱「面對無理的質疑，林北一定吵到底」等語，一時之間，讓人無語。

如果堂堂一個民進黨政府的外交部長，左一句「林北」，右一句「林北」還覺得驕傲自得，那也難怪會有民進黨的支持者搭乘台鐵區間車占位時，還會跟其他乘客嗆聲說「恁祖嬤是民進黨的啦！」正是物以類聚，人以群分，有粗鄙的政客，就有低俗的支持者。

蔡英文執政八年，將台灣推向充滿低俗品味的文化，因此有演出者在高雄大港開唱用粗口飆罵，還脫褲示範「以肛夾筷」；更有音樂劇公然將極粗鄙的髒話搬上高雄衛武營國家劇院，還沾沾自喜。這種把「低俗當文化」、把「國罵當藝術」的下流表演，竟然還能夠拿到文化部的補助，只能說一個沒有文化、沒有氣質的國家是何其可悲。

外交部長吳釗燮520後將轉任國安會秘書長，他在Threads上表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底」。圖／聯合報系資料照片 因此台灣出現了一個「林北部長」，民進黨出現了一個「恁祖嬤黨員」，有什麼值得大驚小怪的呢？吳釗燮一路走來，靠的是蔡英文的提拔賞識，充其量就是一個對下囂張、對上乞尾、毫無氣質品味的綠官。身為一個理當「運籌帷幄」的外交部長，卻一味暴虎馮河、潑婦罵街，以致自己被受封為「魔法部吵架王」還沾沾自喜。

吳釗燮所代表的乃是過去卅年不斷沉淪的本土文化。從李登輝開始，歷經陳水扁，到蔡英文連任，這種從教育、文化、政治三管齊下的「綠色文革」，在策略與運用上，可說是非常成功的。首先透過教改，有系統地灌輸「台灣中心論」的史觀；接著入侵媒體文化出版事業，大量地傳播「台灣神格化」的悲情；最後掌控國家機器，以「國安法」為名箝制言論自由，打壓反對勢力。在政客與既得利益分子刻意的挑撥與操弄之下，很快變成了狹隘短視的民粹主義與粗魯低俗的文化。

這一個走偏了的路線，讓台灣不知不覺成了溫水中的青蛙，自得其滿，吹噓造神；明明是粗魯，還要包裝美化成一個接地氣的「林北部長」，印證了民粹主義乃是最廉價的梟勇與最魯莽的愚魄，坐實了那些喊愛台灣喊得最大聲的，往往就是害台灣的罪魁禍首。

絕對、忠誠、無理智、暴虎馮河式的民粹，必然會為一個國家帶來無可避免的災難。粗鄙化的政治文化，恰恰見證了台灣三十年來的向下沉淪是何等可悲可嘆！