美應解決內政問題 避陷入角力

最近重讀Graham Allison所著之「注定一戰」，作者艾利森認為自古以來，權力的爭奪通常有個既定的模式，所謂「修昔底德陷阱」，也就是當老二強盛到一個地步時，老大為了保持既有的利益，會藉各種名目對其施以制裁；老二當然不服，也會利用各種機會挑戰老大的威信。兩者衝突角力到最後，往往就是以戰爭收場。勝者取代輸家登上霸權寶座，重新建立以他為首的新秩序。

美國從二戰後就取代英國成為世界霸主，中國則在近幾十年來以驚人的速度崛起，不但已是全球第二大經濟體，政治軍事影響力也大幅提升，隱隱威脅到美國的一哥地位。

隨著兩國實力的拉近，美國也把中國視為「戰略競爭對手」，除發動貿易戰、晶片戰、科技戰等，透過各種限制與制裁來壓制中國在高科技技術上的發展，也持續在軍事、經濟和地緣政治等方面與中國進行全面抗爭，試圖維持其世界霸主地位。中美兩國是否進入「修昔底德陷阱」而導致戰爭，留待歷史見證。

固然歷史上多次老大老二之間為爭奪強權而發動戰爭，但我認為一個國家的衰退或傾覆，往往都是因為內部發生了矛盾與衝突，物先腐而後蟲生，由於內憂嚴重，才給了外患可乘之機。正如《論語．季氏》篇所言：「吾恐季孫之憂，不在顓臾，而在蕭牆之內也。」動搖美國霸權地位的，正是其國內層出不窮的問題。

多年來美國經濟每況愈下，二○二三年財政預算赤字暴增了廿三％，達到一點七兆美元，是有史以來第三大缺口。國債規模從卅一點四兆美元，在短短六個月內達到卅四兆美元，利息支付就超過一兆，壓力沉重，讓政府入不敷出的情況雪上加霜。高利率、經濟不振、通貨膨脹、製造業衰退，造成社會普遍性貧窮。做為全球第一大經濟體，其三點一億人口中卻有四千四百萬人生活在貧窮線下。貧富差距阻礙了社會團結，造成階級仇恨，也成了治安敗壞的底因。

種族及移民問題更是美國內政大患。美國是一個主要由外來移民及其後代組成的國家，然而從立國到現在，美國針對移民的偏見、歧視和種族排斥卻一直存在，而且有愈演愈烈之勢。川普政府更將非法移民視為剝奪美國人民工作機會及破壞社會的禍源；為阻止移民入境，美國政府採取各種極端的措施和行動，包括過度使用武力、大規模逮捕、強制家人分離以及任意驅逐等，反移民已經成為美國保守派的意識形態主流，並抨擊拜登政府包容移民的政策。

美國長期以世界警察自居，近年來國際上兩場戰爭，俄烏及以巴，背後都有美國的身影，美國國內對此也有不同的聲音，尤其是以巴紛爭。儘管許多美國民眾對巴勒斯坦平民的處境表示同情，甚至引發全國各大學的學運抗議，但政府依然不改支持以色列的政策。主因為美國有大量猶太人躋身於政壇、金融界和媒體界高層，他們形成龐大的利益集團，掌握話語權，並且影響政府政策。

種種美國國內的問題，已使這數百年的巨木從根部開始蛀蝕。正如艾利森在書中結論所述，如今對美國國家安全及世界霸權最大的挑戰及威脅其實是內政問題，如不優先解決，其國際地位也會隨之沒落。當年的小羅斯福實行新政，曾在最壞的年代帶領美國走出大蕭條困局而成為世界霸主。現今的美國亦應先專注於解決國內問題，重建經濟實力，才能維持其強權，避免落入「修昔底德陷阱」，也讓國際社會能維持和平，使平民百姓免受戰火威脅。