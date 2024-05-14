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請問賴政府 願意善待陸生嗎

聯合報／ 鄭紹成／中國文化大學國貿系副教授（台北市）

國民黨立委組團訪陸返台，有立委釋出與中共政治局常委王滬寧見面時，曾提出開放陸生來台等建議，但陸方人員私下回應質疑「你們有善待陸生嗎？」反映陸方十分在意台灣過往對陸生的諸多不友善政策和規定。日前報載香港政府擔憂賴政府的兩岸政策，因此通知台灣各大學香港校友會總會暫停台灣赴港招生的宣傳活動，陸生來台一事短期恐不甚樂觀。

回顧兩岸學術交流熱絡時期，陸方不只「善待」，尚且「優待」台灣師生，當然若說此係對岸政治「統戰」目的與手段，確也無可厚非。台生入學大陸高校（尤其九八五、二一一高校）是否降分優待錄取，大家心知肚明。台生入學和台師交流時，對岸的「款待」（交通、旅遊、宴請）殷勤到位；之前在陸研修第二個博士學位時，曾詢問熟識之台辦處長：「為何連續三天在學校賓館接受校方不同單位接風，每餐菜色都不同？」對方答曰：「我們會先請餐廳提供前日菜單進行調整。」而餽贈台灣學校交流禮物，台辦也都造冊建檔以免重複贈送，對岸台辦工作之細膩與用心可見一斑。

但台灣政府是否同等對待陸生，或反而「虐待」陸生呢？陸生來台研修，台灣曾有「三限六不」原則，而「六不」最影響陸生「收入」權益的，就是不編列獎助學金、不允許在學打工；相較之下，台灣對其他外籍生的歡迎和照顧卻是「匪夷所思」，台灣學生不時抱怨為何外籍生有很多不同獎學金來源，但我的父母是台灣納稅人卻享受不到？而陸生的在台醫療權益，直至去年十一月行政院會才拍板通過陸生納保，這是二○一一年開放陸生來台後的整整十二年後，台灣政府是否視「大陸地區」學子為中華民國憲法定義之「國民」？委實有待公評。

曾有某國立大學教授上節目明言「政府不要怕對岸統戰，我們台灣也可以統戰對方」。兩岸可藉由高校師生頻繁密切接觸與交流，理解雙方制度優劣和觀念認知差異；大陸學生到台灣研讀與研習時，台灣老師可以主動出擊，不是為了政治目的，而是介紹台灣民主自由價值和民生便利，讓大陸學子回到大陸後仍會想著台灣的好，這不就是最好的「統戰」？台灣沒有理由要放棄與摒棄陸生來台；雖然開放陸生來台的主控權在大陸。

賴清德準總統即將上位，近來一席「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」引起討論。賴上任後實應率領從政官員，誠心以服務民眾為念，而非視在野黨為寇讎、視民眾為無知，以上對下治理，妄圖「牧羊」圈養。

南宋許及之詩曰：「眾卉從爭媚，花開始是春。」兩岸未來能否如內定海基會董座鄭文燦所言春暖花開，取決於賴清德對大陸之態度與論述。若將陸生視為「憲法國民」就應有具體「善待」的政策和措施。台灣民眾不怕統戰，怕的是沒有統戰對方的機會。期盼賴上任後，兩岸政策的首朵春花就燦爛綻放！

外籍生 陸生 高校

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