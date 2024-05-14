賴、顧 開文人領軍新時代？

新任三軍統帥賴清德即將就任，而國安會秘書長顧立雄，五二○後將成為解嚴後，繼陳履安、孫震、蔡明憲、楊念祖之後的第五位文人部長。賴清德與他的獨派色彩，較之陳水扁與蔡英文都有過之而無不及，而陳、蔡尚且任命軍系的湯曜明、馮世寬為國防部長，除穩定軍心外，一方面也展現文人總統尊重軍事專業的氣度，一方面也使文武關係在其執政期間，維持既微妙又複雜的穩定關係。

日前，馮世寬與邱國正二位前後任部長，相繼明確表達反對促轉會進入營區調研甚至拆除蔣公塑像的強烈態度，可知民進黨政府「去中國化」、「去蔣化」吃了國防部的閉門羹，馮、邱二位退將有所為、有所不為，展現軍人的風骨，令人刮目相看，顧立雄未來如何作為，則待觀察。

另方面，今年適逢黃埔建軍百年，賴顧二人是否會出席六月十六日陸軍官校校慶，不只所有軍系及軍眷都在看，即連在爭取「黃埔正統」話語權的對岸也在關注。但吾人認為，「黃埔精神」雖源於民國十三年的創校東征時期，國民政府遷台後，鳳山陸軍官校的「親愛精誠」校訓與黃埔精神的再發揚，和兩岸華人共同發揚中華文化實異曲同工，並不相扞格，何況捍衛中華民國正是黃埔校友共同的傳統，也是共同的責任與榮譽。

其實，賴、顧二位是否出席陸官校慶，不只是軍隊對三軍統帥的效忠，更是「軍隊國家化」與「文人領軍」是否能內化、落實中華民國民主化的重要指標；換句話說，國軍雖可以接受中華民國憲政制度下的政黨輪替，但「去蔣化」的目標黃埔精神，以及「去中國化」的對象文化中國、故土中國、鄉愁中國，卻是難以用「務實台獨」或假借轉型正義之名，而行逾越、踐踏的紅線，這也正是馮、邱乃至令人懷念的湯曜明等退將一生的堅持。

「文人領軍」是現代民主國家的必然，其內涵在於「軍隊接受文人政府領導，而文人政府尊重軍事專業」。所謂的「軍事專業」包括建軍、備戰、演訓、人事升遷調補等等。軍隊作戰的對象是敵人，是一個「合法的暴力團體」，為了作戰訓練的需要，具有絕對強制力與控制性。軍人與一般社會體系當然有很大的差異，其特殊性固不待言，故而文人政府不能將之等同於一般的組織，尊重軍事專業實理所必然。馬政府時期為了洪仲丘案，矯枉過正將軍法形同廢除，致軍人犯法、不服管教、暴行犯上，均由對軍隊特殊文化隔閡的一般法院審理，因而衍生沒完沒了的軍紀荒廢後遺症，其實是文人不尊重軍事專業的最大錯誤，值得賴、顧二位引以為鑑。

解嚴前，國軍以主義、領袖、國家、責任、榮譽為五大信念，縱使「主義、領袖」確有時代背景的黨國思維，但「國家、責任、榮譽」與黃埔精神的「犧牲、團結、負責」，卻蘊含軍隊國家化與軍人勇武不屈的氣節。民進黨獨派人士只因黃埔精神源自於民國十三年的廣州黃埔建軍，為了「去蔣化」和「去中國化」而欲去之而後快，這樣的思維，又豈是根據中華民國憲法民主制度產生的新任總統及文人部長應該認同的？不瞭解、不認識甚至不認同國軍的傳統與軍中文化，又將如何開啟文人領軍的新時代？