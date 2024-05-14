快訊

國衛院10年追蹤研究 空汙增中風死亡率

當心臉書公審、私刑觸法 「他」為女友抱不平下場曝光

狠詐退休翁3千萬房產 年輕車手「反覆詐欺」遭收押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保障懷孕女醫師權益 不能再等

聯合報／ 陳亮甫／醫學中心急診科主治醫師、台北市醫師職業工會秘書長（台北市）

台灣出生率低迷，想方設法促進生育、給予育兒誘因與減少障礙，已成為目前社福與勞工政策的主流。然而母親節甫過，卻爆發新北市某醫院強制懷孕醫師夜間值班的爭議，令人感嘆現實的勞動環境仍對於女性工作者不友善，而政府確實應該負起最大責任，若不是現行法規對於醫院保障懷孕女醫師完全沒有要求，也不會讓醫師必須站上火線為胎兒的權益槓上主管。

雖然目前醫師未受勞動基準法保障，但在一○八年由醫策會所制定的醫院評鑑條文當中，曾經闡明懷孕女醫師比照一般懷孕女性勞工，不管本人是否願意，都禁止於夜間十時至隔日清晨六時工作。無論醫院是否確實遵守評鑑規定，這則規定在一一二年的最新一次醫院評鑑當中被取消，當時縱然有團體抗議，衛福部卻僅回覆「可循職安法與醫院協商」，後續再無下文。

但在封閉、文化保守且講求階層秩序的白色巨塔中，反對上級決定是一件多麼困難的事情？根據台北市醫師職業工會二○二四年所進行的研究指出，在現行制度下仍有二成七的女醫師並沒有因為懷孕而停止夜間工作。為什麼他們沒有採取自救手段呢？從調查中或許可窺一斑，超過六成的女醫師反映沒有時間或心力處理性騷申訴，且極高比例擔心私人資訊或事件過程不保密，更有近半醫師擔心反而受到不利處分與壓力。

我們不禁要問，這就是我們引以為傲的母性友善職場嗎？

政府不是沒有機會阻止問題的發生，早在一○八年衛福部就曾提出《醫療法》勞動專章的草案，當中也將懷孕女醫師的夜間工作規則明訂，但已經時跨六年、歷經多名部長更替以及立法委員換屆，此份法案卻還深埋櫃底不見天日。近期衛福部對於民間團體的質疑，則回應「將在近期送出草案」，時值新任閣揆上任，也令人擔憂草案可能生死未卜。

希望未來的衛福部長官清楚記得，我們曾經有機會保障一名女醫師和她的胎兒。

懷孕 衛福部 醫師

延伸閱讀

懷孕女醫控遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

硬排過夜班、暴露游離輻射下 懷孕醫控遇職場霸凌…衛福部曝介入處理原則

懷孕女醫控男醫職場霸凌 硬排過夜班…最後孩子沒保住

花東建設3草案明表決 陳建仁：在野政黨應遵守民主憲政

相關新聞

科技．人文聯合講座／迎接綠領與新藍領時代來臨

廿一世紀已快走完四分之一，而此特殊時空對全球氣候變遷、政經變化，乃至因戰爭而引起之不可預期的人類生存威脅與世代承傳危機，...

賴、顧 開文人領軍新時代？

新任三軍統帥賴清德即將就任，而國安會秘書長顧立雄，五二○後將成為解嚴後，繼陳履安、孫震、蔡明憲、楊念祖之後的第五位文人部...

請問賴政府 願意善待陸生嗎

國民黨立委組團訪陸返台，有立委釋出與中共政治局常委王滬寧見面時，曾提出開放陸生來台等建議，但陸方人員私下回應質疑「你們有...

美應解決內政問題 避陷入角力

最近重讀Graham Allison所著之「注定一戰」，作者艾利森認為自古以來，權力的爭奪通常有個既定的模式，所謂「修昔...

兼任師困境 教育部漠視

媒體報導大學招生人數逐年下降，兼任教師首當其衝被減授課時數，甚至直接不續聘；政府今年雖然幫公立大學兼任師調漲鐘點費，卻只...

祖孫三代命案 凶嫌是否又免死？

新北市祖孫三代遭殺害命案，震驚社會。警方逮捕的涉案張姓男子係受害劉婦的女婿，初步研判此命案牽涉親人間金錢糾紛而萌生殺意。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。