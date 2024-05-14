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祖孫三代命案 凶嫌是否又免死？

聯合報／ 簡石庚／保全人員（高雄市）

新北市祖孫三代遭殺害命案，震驚社會。警方逮捕的涉案張姓男子係受害劉婦的女婿，初步研判此命案牽涉親人間金錢糾紛而萌生殺意。凶嫌連三歲孩童也不放過，可說天理不容。

國內治安敗壞，隨時發生槍擊、凶殺案件，近些年來尤為變本加厲。殺人本來常是互不相識或毫無關係者因衝突而發生，不過現在連親人家屬也遭毫無人性的冷血殺害。更悲哀的是凶嫌竟毫無哀痛愧疚，如此泯滅良知、喪盡天良，家庭倫常已蕩然無存。

今日社會治安惡化，殺人案件層出不窮，與當前政府倡議廢死有極大關係，因為現在殺人案件判決，不管案情多麼凶慘嚴重，殺人者幾乎都可逃過死刑，即便判決死刑也不執行槍斃。新北市祖孫三代三條人命，凶嫌是否亦可輕易逃死？法官是否又會為他努力尋找不判死的理由？準此，豈非視人命為芻狗或螻蟻？那些主張廢死者難道不汗顏嗎？

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