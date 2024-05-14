兼任師困境 教育部漠視

媒體報導大學招生人數逐年下降，兼任教師首當其衝被減授課時數，甚至直接不續聘；政府今年雖然幫公立大學兼任師調漲鐘點費，卻只調卅至四十元、不到一個便當錢，私大更是已凍漲卅年。

我對兼任教師有一些了解是在擔任語言中心主任時，在我任教的學校，語言中心負責全校非外文系所有的外語課程安排和師資，而語言中心的專任師資並不是很多，無法由專任老師來教授所有的語言課程，因此必須聘請許多兼任教師來幫忙授課。

記得第一次核發他們的薪資時，我的第一個感覺就是，兼任師資的鐘點費實在太少！一位兼任講師一個月如果要能領到五萬元的薪水，一周大概要教二十小時以上（記得當時兼任講師鐘點費不到六百元，而大部分兼任教師都是兼任講師，因為鐘點費比較低），而兼任教師在一個學校的兼任鐘點是有限制的（大概四至六小時），因此如果要達到一個月五萬元薪水的需求，一位兼任講師通常要奔波於四、五所學校之間。同時，每個學校對於課程內容、授課方式、作業、考試等方面的要求都有一些差異，他們的辛苦和無奈，使我們對於兼任教師的教學效果很難期待；當然，專任教師亦另有其他如研究、校務、學生輔導方面的責任和負擔。

曾經，我們急需聘請一位兼任法語老師，最後教評會決定聘請一位住在屏東的老師，學校雖然可以負擔他的交通費，但當時還沒有高鐵，他每來上一次課就要耗費一整天的時間。

長途跋涉或在許多學校之間奔波，還不是兼任教師的困境，最大的困擾是他們的工作沒有保障，應聘的學校可能隨時刪減他們的授課鐘點數、更換課程，甚或突然中止聘約。曾有兼任教師告訴我，他也希望可以從事研究的工作，也希望可以有更多時間備課，也希望能夠參與專業活動，但是現在卻過著只能維持基本生活的日子，每天都希望可以趕快找到專任的工作。

許多私立大學為了省錢，當然不願調升兼任教師鐘點費，但是教育部允許私立大學可以不用調升兼任教師鐘點費卻是令人不解。我們都知道，有一些私立大學聘了許多兼任教師，卻又持續付很低的鐘點費，一年只付九個月的鐘點費，也沒有年終獎金。他們負責學校教學的很大一部分，可是他們只在上課時間出現在教室，和學校或學生什麼實質關係都沒有，學校對他們能有什麼期待？

這麼多年過去了，我們不知道為什麼教育主管當局對這件事仍視而不見，問題依然存在，或更加嚴重。也許正如報導所言，兼任教師因為需要工作，無法提出什麼要求，常被予取予求；但是我們不要忘了，兼任教師仍是大專院校課程的授課教師，如果我們對大學課程的授課品質仍有期盼，如果我們在意學生的受教權，我們應該好好思考兼任教師的定位到底是什麼，並訂定合理的兼任教師聘任辦法，給予他們適當的工作權利和義務。