母親節省思 用心學習如何當父母

在慶祝母親節的時刻，我的好友決定讓家人自行處理晚飯，一個人跑出來邀我共進晚餐聊一聊。十多年來由於她父母強烈的「重男輕女」作祟，將家中所有資產都留給兩個經濟狀況頗佳的弟弟，讓這個早年出嫁卻依然心繫娘家父母的女兒，宛如淨身出戶般，長期忍受母親執意的偏袒，讓她備受傷害。她覺得母親真的犯了很大的錯誤，明明都是自己親生的兒女，卻可以如此不公。

母親這樣的差別待遇，造成她嚴重的心理創傷，連自己的兒子都看不下去，說「外婆這樣做，會禍遺下一代」。於是，這位朋友不願在母親節趕回娘家慶賀，反而選擇離開母親遠遠的，甚至不想再回頭。

國內類似個案應該不少，如朋友所言，母親對她當然有養育之恩，但後來對她的傷害更大，對她的弟弟們無以復加的偏袒，卻把女兒當做向人炫耀的工具與潑出去的水。多年來，她完全感受不到父母對她的愛與疼惜，於是她放棄與母親一同過母親節。

近年來，可能是商業炒作的結果，各地都把母親角色神格化，卻忽略許多來自原生家庭的傷害，會對子女產生深遠的影響，尤其是出自母親這一方有意或無意的言語及行為傷害。畢竟在儒家文化下的華人社會，父母掌握家中的資源、價值框架與各種權勢，未成年的子女只能仰賴父母鼻息，並沒有太多的話語權與溝通能力。

大家都相信「天下無不是的父母」，孝順成為深植人心的價值觀。但捫心自問，母親也是平凡人，很多母親不懂教育方法，只會用自己會的方式去管理、影響與愛自己的孩子；畢竟世上少有母親上過「父母學」，用心去學習如何當父母。不管是看書照本宣科，或尋求網路解惑，學做父母依然需仰賴「嘗試錯誤」與「做中學」。為人母的過程中可能經常會犯錯，需要經常自我反省，以免兒女受傷卻毫無知覺，而影響親子關係而不自知，甚至一輩子都無修補機會。

因此，本身也是母親的好友建議，母親節不妨也可以成為「母親的反省日」，即利用這一天好好想想撫養子女的過程中曾出現的無心之過需要調整，哪怕絕大多數母親都愛自己的孩子，只是方法上有誤且沒有自知。透過母親節重新檢視自己的母親角色，檢討教養方式與親子關係，尤其必須「公平」對待每個子女，不管他們是孩童或是知天命的婦人。