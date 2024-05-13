賴就職演說不能口蜜腹劍

準總統賴清德就職演說的方向據說已定調，關於兩岸關係的內容不外乎延續蔡英文路線，以及闡釋大選期間提出的「民主和平四大支柱」。而內定的陸委會主委於四月底接受媒體專訪時，向大陸喊話「中華民國是一個主權國家的客觀事實」及「台灣人民對於民主價值與生活方式的堅持」的「兩個堅持」，據說也是就職演說的重要參考。

依目前媒體的報導，賴的就職演說雖聲稱將對陸釋出和平與交流的善意，但實際上卻仍是一貫的「偽善」。因為，賴的目的只想在台灣民眾心中烙印下他追求和平的印象，看不出有意搭建可與大陸改善關係與追求和平的橋梁。

以蔡英文路線來說，過去就曾被中共抨擊「以疫謀獨」和「倚美謀獨」。不僅如此，在蔡政府擔任外交部長及國安會秘書長的吳釗燮和顧立雄，皆被中共列名為將依法懲戒的「台獨頑固分子」，他們仍即將轉任賴政府的國防部長和國安會秘書長，如此充滿對抗氣息的人事安排，只能以口蜜腹劍來解釋這種「善意」。

其次，「必須建立台灣的威懾力」及「基於與世界民主國家建立夥伴關係」，是賴清德「和平四大支柱」中的二大支柱；前者絕大部分要靠美國賣給我們具威懾力的軍事武器，後者更需要獲得許多民主國家的實質支持。然而，若賴清德要向大陸表達「堅持中華民國是一個主權國家的客觀事實」，就該一併解釋與台灣友好且為「堅定盟友」的美國和日本，為何未與中華民國建立邦交關係？

事實上，「兩個堅持」是民進黨將「九二共識」扭曲為「一國兩制」後，再提出之對抗兩岸和平統一的宣傳論述。九二共識原是兩岸先擱置主權爭議，在雙方認同「台灣地區和大陸地區同屬一個中國」的法理現狀下，對等地彼此先進行交流；而一國兩制則是中共提出之兩岸統一後的政治安排，並非進行交流階段的法理現狀。

再者，民進黨政綱「台灣前途決議文」是要走兩國論的「實質台獨」，只有要把彰顯一中原則的九二共識扯爛時，才會虛情假意地披上中華民國的外衣。回顧蔡英文八年執政期間的講話，她不僅偶爾才提到中華民國，更未曾從她口中聽過武昌起義、國父孫中山、蔣公領導八年抗戰及國共內戰等中華民國的重要元素。

賴清德對中華民國幾近厭惡，故曾脫口而出「中華民國是災難」；其後雖修正為「中華民國憲法是台灣的災難」，但係因憲法明確規範了「一中框架」，因此，即使賴清德在就職演說中勉強搬出了中華民國，這也只是邁向台獨過渡期所走的務實路線。兩岸目前暫擱置主權爭議，即意味了中共默認中華民國存在的事實，中共卻不可能改變對賴清德是台獨的認知。