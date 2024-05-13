科技．人文聯合講座／欲問天理，先問人心

潘襎 晴天與雨天是相對立的兩種感受，現代社會晴天深受歡迎，不論需要人潮的觀光產業，或者是戶外建設的營造產業，都必須要有好天氣。但是，缺雨時，每個人都渴望趕緊下雨，落水準確落進水庫山區或者蓄水區。因此，要我們馬上說晴天好還是雨天好，真難論斷。

我有朋友喜歡雨天，不是跟產業有關，而是雨天給予美好心境。農民喜歡雨水是因為灌溉農作物的生計需要，大量工業用水的產業更不用說。農作物產值占所有歲收極低比例，需水量遠不如ＩＣ產業，但是，兩者需要用水的心態則一致。

詩人對雨水各有不同心情，「秋陰不散霜飛晚，留得枯荷聽雨聲」，中唐詩李商隱〈宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞〉，描寫秋晚懷友人的愁思。「好雨知時節，當春乃發生」，杜甫描述適當時節雨水，萬物勃發，〈春夜喜雨〉裡體現詩人對大地生機的無限期許。灑脫的東坡先生則是「殷勤昨夜三更雨，又得浮生一日涼」，夜晚雨來，東坡在室內，雨水沁涼，好不暢快。至於「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，描寫清明時雨，祭掃者的哀傷心情，杜牧這首〈清明〉幾乎人人耳熟能詳。自古以來雨水給人快活，也給人愁思，似乎古代詩人對於雨水充滿渴望與期待。

相對於下雨時引發詩人快活與憂愁，日本人每到天雨連綿得令人發慌時，人們在屋簷外掛起「晴天娃娃」（Teruterubouzu），用白手帕紮起圓球，垂下餘布，在圓球上畫起眼睛與嘴臉，彷彿幽靈。其實不然，「坊子」（Bouzu）是日語的出家和尚，希望藉此乞求止雨。這種習俗出自於日本古代有關雨水祭祀大多出自於佛教僧人，日本電視劇或者卡通影片時常見到「晴天娃娃」。「晴天娃娃」實為古代厭勝之術，施巫術於替代物上成遂願望，日後演變成生活習俗。這種習慣原型乃為中國西北部「掃晴娘」風俗。宋末元初李俊民就有〈掃晴娘〉詩，「捲袖搴裳手持帚，掛向陰空便搖手」，剪紙成女性，頭頂荷葉髮型，雙手持掃帚，掃去連天雨水。科技進步，台灣卻年年為水所苦，到底是天時變了，還是我們心存僥倖之心呢？

明代吳承恩《西遊記》記載一節魏徵夢斬龍王故事。涇水龍王化身文士與相士打賭，相士預言某日某時城內外下雨成數。龍王接玉旨，竟如相士所言，為爭輸贏遂擅改時間、地點與成數，釀災無數，獲罪於天，玉帝震怒處以斬刑。龍王央求李世民遷延時辰，使武曲星下凡之魏徵不得依時上天監斬。太宗應允，遂於監斬時刻前召魏徵對弈，以解龍王之厄；孰料魏徵打盹入睡，夢飛天庭斬決龍王。龍王魂魄怨恨太宗失信，夜夜前來索命，太宗遂召秦叔寶與尉遲敬德護衛寢室前，龍王冤魂不得入。

上述故事癥結首在龍王為私慾違反天意，矯詔布雨，李世民貴為天子心存悲憫，天意卻不可逆。龍王矯召在先，心存僥倖在後，豈不喪命。《圍爐夜話》有言：「人雖無艱難之時，卻不可忘艱難之境；世雖有僥倖之事，斷不可存僥倖之心。」

閩南語俗諺：「人無照天理，天不照甲子」，「照」的閩南語意味著「依據」，人如果不依據天理，老天也不會依著四季節氣來走。即便負責布雨的龍王都不能心存僥倖之心，何況等待龍王布雨的凡人呢？人與大自然互為因果鏈，心存僥倖破壞大自然，節氣必然紊亂，接著就災禍連連！吳承恩藉著涇河龍王被斬的故事告訴我們，欲問天理，先問人心。（作者為亞洲大學現代美術館館長）