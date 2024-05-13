學校接送亂象 需對症下藥

交通部道安會統計，去年交通事故死傷的兒少逾三萬人，較前年增加近四千人，創歷史新高。交通部長王國財表示，死傷較高主要是被載與行人，希望一起努力，不要把行人地獄留給下一代。

交通對於兒少不夠友善，因為多數學生由家長開車接送，在上下學的短暫時間內，造成學校周邊人車爭道，險象環生。既然知道問題所在，當然要對症下藥，嚴格執行。

筆者認為，要求家長不要載送，可能性不大，因此要從客觀面改善學校周邊動線為主。例如擴大禁止學校門口的臨時停車，訂定專供行人通行的特別標線，避免人車爭道，讓接送的車輛遠離學生。

另一方面可以修法，加重學校周邊交通違規的罰則，並嚴格取締執行，重罰之下，一定可以降低家長及一般駕駛人只為自己方便的亂象。