北竿機場擴建 能解霧鎖馬祖？

筆者近日擔任中央機關委員至馬祖南竿抽檢工程，不巧碰到空運因天候停飛及新台馬輪遇船隻保養日停開，比預定行程延後近二日才回到台灣。日前北竿機場擴建案在爭取十年後終獲行政院核定，該案不僅在馬祖雜音不小，另基於環境永續、工程與交通影響評析，北竿機場擴建案真是馬祖交通最佳解方？

馬祖每年三月下旬至五月因季風易生霧，造成南竿取消航班率約二成，北竿約一成二；未來北竿機場改善完成後，航班取消率將大降為四點八％。因先天地形限制，無法架設良好的儀降設備，馬祖即使有全國人口密度最高的南、北竿兩座機場，卻堆積了不少災難血淚史。

南、北竿機場起霧時大多吹南風，若吹北風則濃霧散去能夠順利起降。筆者這次受困機場期間觀察航空氣象，北竿機場同時間在能見度及雲冪高度條件確實比南竿好，目前北竿起降標準又比南竿機場略低，若僅從機場先天條件選擇，毫無疑問是選擇北竿機場進行改良，才能達到最大效果，也符合先天地理環境限制。

但若以新思維考量，為何不選擇北竿北方或東方新的海域填海造陸建新機場？既沒有北竿機場「穿衣改衣」的飛安問題，又能一步到位蓋出更高標準機場；加上馬祖南、北竿距離不遠，機場連絡道興建規模也不大。更重要的是，目前北竿機場擴建案完成後，跑道長度竟然比現有南竿機場還短，凸顯穿衣改衣局限性及建設短視之慮。

目前北竿機場改建及馬祖大橋兩大建設，有不少嚴重矛盾處引起討論。其一，當北竿機場改建先完成而馬祖大橋未完成時，南竿無法陸運到達北竿，即使有海運，南竿機場一時也不能廢；其二，南竿機場存在時，航高限制了規畫中的馬祖大橋高度，而馬祖大橋下方又要維持海運高度，顯示當初匆忙規畫的南竿機場，航班取消率高又不利後期規畫建設，凸顯重大建設要尊重專業及挺住民意壓力的重要。

當南、北竿因霧取消航班時，因馬祖有四鄉五島，馬祖離島間的海運建設配套是相對不足的。本次南竿超過三百位乘客候補，部分旅客三日遊變成五日遊，候補到最後一刻才在民眾反映下宣布加開海運，各離島間海空運聯合疏運機制付之闕如。交通部應主動制定法規，要求離島空運與海運因天候發生延誤時，由官方主動啟動疏運機制，不僅讓離島居民及遊客有所適從，也讓問題處理流程制度化。

馬祖已於一一一年四月公告全縣約七成七範圍土地為山坡地，在山坡地進行開發利用，須提出水土保持計畫書件後才得開發，顯然馬祖重大建設若涉及山坡地範圍，也要注重水土保持。基於建設永續及考量馬祖環境特性，北竿機場擴建應重新調整。短期補貼與購置更多新台馬輪加入營運同樣重要，且能爭取時間整體考量馬祖重大建設。