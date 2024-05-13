誰用3航廈 莫草率定案

媒體報導桃機公司定案第三航廈使用權由華航、長榮以及星宇三家共同使用，此分配結果充分反應交通部缺乏專業、未顧及旅客使用需求，同時未依國際慣例歷史優先權原則進行分配。若依數據及現況推估，暑假或年節旅行尖峰時，桃機恐將窘境連連、慘不忍睹。三月三日因桃機內部評估管理問題，航班大量延誤事件殷鑑不遠，應引以為戒。

筆者為經常往來北美與台灣間的使用者，四月底由北美返台、清晨五時落地時，首遇航機於滑行道等候停機坪達十五分鐘之久，實不知交通部依民用航空法規範，在近期開放航空公司興設時，如何評估機場飽和狀態並未雨綢繆建設桃機。一大清早都能等候如此之久，更遑論其他時段。

筆者抵台已多次遇到行李提領轉盤一改再改，第二航廈於早晨有約廿餘班廣體機自北美抵達，處處發生同一個行李轉盤中存有不同航空公司、不同起點、相隔僅十五至廿分鐘航班之亂象，航勤人員無奈向本人表示「這是政府政策造成」。當步出機場時，龐大車流同時湧入第二航廈，秩序紊亂；夜間出發搭乘前往北美的航班時，出境大廳亦擁擠不堪。值此壅塞同時，第一航廈卻是空蕩蕩，使用率極低，再再顯示桃機「以航線分配航廈」規畫管理的失當。

目前華航的美加日澳航線、星宇的美國航線及長榮航線服務於第二航廈，其實已反映媒體報導，未來桃機第三航廈將以北美銜接東南亞航班之況。以筆者前述所遇之清晨抵台狀況，等同把現在的第二航廈搬到第三航廈（未來第三航廈各設備數量與第二航廈幾乎無異）。

再者，目前第三航廈分配規畫是以「北美至東南亞」的思考邏輯為基礎，未來往來東南北亞或歐澳的串接旅客，恐面臨轉機步行距離極長之問題；同時，旅客鮮少會購買不同航空聯程航班轉機機票，因此亦無須特別將各家特定航線之航班限定於第三航廈，如此只會造就資源使用過度集中。另若航廈以航線分配，航空公司難以向旅客溝通報到航廈，本人即曾遇前交通部長搭乘華航卻都走錯航廈報到之狀況，更別提航空公司於各航廈都需安排人力、機具，成本大幅提高。

國際機場使用規畫，向來依歷史優先權提供時間帶協調分配各航使用，並非僅考量跑道使用。其他如報到櫃檯、登機門等都須一併納入，桃機的使用分配當然也不例外，然至今卻打破此邏輯，公權力效能蕩然無存。第三航廈各航使用均布分配看似公平，但若桃機官員撇除井底之蛙式管理，採走動觀察檢視第二航廈旅客使用現況，恐對目前之分配邏輯也會失去信心。內閣即將更迭，第三航廈啟用卻仍遙遙無期，建議將此重大決策交由新政府從長計議，不宜草率定案。