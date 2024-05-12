滿足減碳期待 「返核」是當務之急

台灣發電結構配比有致命弱點。超過八成發電量來自化石燃料，當其價格因國際情勢波動時，發電成本跟著起舞。液態天然氣運輸儲存不易，燃料安全存量短到只有數天。每度電的二氧化碳排放量居高不下，短期會影響產品競爭力，長期來看要達到碳中和是痴人說夢。唯一解方是「非核家園」改弦易轍，盡快恢復使用核能。「返核之路」當務之急，最快、最節省資源的作法就是核一、二、三廠延長年限，與核四商轉。

核一、二、三廠在運轉四十年都停止運轉。如六部機組都延長服務，只要少量投資，三年內可以供電，每年可以提供四百億度無碳電力。核四廠已經投資三千億，還差最後一里路與數百億元的資金，預估五年內，每年可以發兩百億度的電。六百億度的核電占去年系統發電總量百分之廿一。

二○五○年要達到碳中和，核能六百億度年發電量不夠，須提前規畫興建新核能機組。一是傳統大型的第三代機組，另外是發展中的小型模組化反應器。傳統核電機組若能如期在核定預算下完工，發電成本可控制在合理範圍。

目前歐美國家投資核能電廠意願不高，是因財務風險太高，若沒足夠施工經驗、無法掌控工期，導致資金成本飆升，興建成本大幅成長。但並非每國都如此，中國近來興建核電廠，都能掌握預算與工期；韓國在阿拉伯聯合大公國興建的四部機組，也都順利完成。

美國興建核電廠的成本，每瓩一三六○○美元（二○二四商轉）；法國九千美元（二○二四）；中國六七五○美元（二○二一）；韓國三千美元（二○二四）。核四目前的投資額度以三千億台幣計算，若還要投資五百億才能商轉，匯率為卅，興建成本為四三二○美元。以上顯示核電廠興建成本有很大差異，原因很多，最重要的是設計與施工廠商的經驗，及所在國家的工程能力。

機組發電功率小於卅萬瓩被歸為小型，模組化是指機組零組件在工廠組裝成系統，載運到廠址組合，減少廠址的工項，可有效控管工期與施工品質，大幅降低財務風險。小型模組化反應器在安全上都有提升，核廢料的產出仍是共有的問題。俄中都有已商轉的先導電廠；美國有五、六個完全不同的設計在發展中，最快在二○二八年商轉。其他核能國家都宣稱在發展。西方世界尚沒有可以立刻簽約興建的設計，日後即使先導電廠完成後，短期內的興建成本會遠高於傳統的大型電廠，且電廠零組件的供應鏈也待建立。長遠來看，台灣勢必要採用，但短期的未來，興建大型的反應器未嘗不是個選項。

台灣四座核電廠可容納廿座機組，想逐步滿足減碳期待，興建大型核電機組有必要，童子賢董事長說的沒錯，只是除了法國的設計外，尚有其他選擇。記取核四失敗的教訓，走出核電廠須是國營的框架，找到合適的夥伴，台灣有足夠能力完成大型核電廠的興建與商轉。

新政府五二○上任，要在能源政策上走出自己的路，在宣布「返核」的同時，也應同時宣示將盡責任解決核廢料，也會善盡核電廠安全監督管理的職責，確保核電廠安全。