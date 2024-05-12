「福馬同城通」 無須扣紅帽

兩岸議題始終是個「花非花，霧非霧」的問題，而問題往往源於不同的政治色彩及立場。近日吵得沸沸揚揚的「福馬同城通」卡，就在這張卡係由福州市政府發行，主要是方便馬祖居民在福州交通使用，再加上預儲三百元人民幣，據聞已有不少民眾申辦。而連江縣府遭民進黨民代及立委質疑協助對岸宣傳及辦理，恐有逾越兩岸人民關係條例之虞，繼而引發統戰、國安及個資等爭議。

有道是，觀今宜鑑古，看清問題宜了解其本質及變化。迨自毛澤東在建國之初即思以武力犯台，完成統一大業，卻在古寧頭大戰一役失利後改弦易轍，提出「和平解放台灣」。鄧小平繼任後首倡「一國兩制」，江澤民及胡錦濤進一步提倡兩岸經貿交流以達成和平統一。習近平於二○一九年在「告台灣同胞書發表四十周年紀念會」時，於北京人民大會堂發表「習五條」，重申「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」。

今年三月大陸全國政協通過「共同推進祖國和平統一進程的政治決議」，為二○一八年以來，首度明文寫出「和平統一」。而習近平在「馬習二會」的談話也透露對台重啟交流的善意。依此脈絡不難看出，中共雖不承諾放棄使用武力，但希冀和平統一優先的意圖極為明顯。

中共對台政策執行方案，由招商引資、交流讓利，再進入到現階段的「普惠融合」，包括：一、「以通促融」，推動金馬同福建沿海地區新四通（通水、通電、通氣、通橋）。二、「以惠促融」，強調落實「惠台卅一條」、「惠台廿六條」、「農林廿二條」及「福建對台廿一條」等措施，推動台胞享受同等待遇。今年四月底又公布福建「惠台利民」十三條政策，主要在福州、廈門、泉州實施對台跨境貿易及投資便利等政策。三、「以情促融」，凸顯「兩岸一家親，閩台親上親」。

值得一提的是，去年出台的「福建對台廿一條」中，有關「金馬融合方案」除了傳統「惠台」措施外，還強化金馬民眾在福建地區的居民待遇，共同推進「同城生活圈」目標。近期宣布恢復福建居民到馬祖旅遊及「福馬同城通」卡即是其一，不足為奇。金馬與福建咫尺之隔，自小三通以降，民眾單純地日常生活往來，本就自然形成一個生活圈。

執政黨若以統戰角度視之，認為大陸推福建示範區，係以「地方包圍中央」、以融合作為新的「認知作戰」，亟欲利用福建的優勢特性及各項惠台措施加速落實對台政策，扮演兩岸融合發展先鋒；同時借金馬作為示範樣板，也無可厚非。但民眾只是為了生活卻夾在中間，「交通成國安」徒喚奈何？

管見以為，執政當局不需多慮，因為相關民調顯示，泰半認為政治歸政治、交流歸交流，尤其反對「一國兩制」者眾，中共統戰效果似乎受限。況且，蔡政府八年任內的「親美遠中」政策確實奏效，兩岸政治及經貿關係可說毫無進展，兩岸問題卻依舊是賴政府五二○上任後無法迴避的課題。然有趣的是，「如果把下雨的權利交給賣傘的人，你覺得天還會晴嗎」？