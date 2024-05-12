星期透視／嚴謹程序決定特赦正當性

媒體報導蔡總統將發布特赦令，在五二○前特赦陳水扁。總統在任期屆滿前一周就爭議事項作出決定，無論動機為何正當性讓人質疑。畢竟，八年不作為，臨去卻驟然做決定，若說為了化解社會對立，恐難服人。故而，有說蔡乃是為了替繼任者清除黨內團結障礙；另有一說則認為，縱放猛虎出閘，目的其實在製造賴的執政困擾，使其無法務實擱置台獨。

民主制度運作乃以法治為基礎，但法律制定有其侷限，且時空的變化也常迅於法律的修正，為避免僵固的法條危及公益，民主國家乃賦予民選首長大赦、特赦之權。但此權既然凌駕在法律之上，權力的行使便須十分謹慎，否則法治信心一旦被破壞，民主的穩定必然動搖。而此一謹慎，無疑體現在特赦的決策過程上，並以此區分民主專制的差別。

美國福特總統一九七四年特赦尼克森的決定，便堪稱是民主領袖行使特赦權的典範。尼克森因水門案被迫下台，繼任的福特隨即在就職後宣布特赦尼克森，停止一切有關水門案的司法調查。由於尼克森從未承認涉案，特赦令的頒布等同將事件的真相束之高閣，輿論因而沸騰。民調顯示，當時有五成四的民眾不贊同特赦。福特的決定不僅造成白宮新聞秘書辭職抗議，民意支持度也慘跌兩成，並牽連所屬政黨在兩個月後的期中選舉大敗，甚至自己兩年後爭取連任也因此失利。

所以不得人心，乃因各界懷疑有暗盤交易的存在，因為福特很可能以特赦交換總統請辭以便探取大位。但根據後來的文獻顯示，最初福特幕僚向尼克森提出特赦構想時，尼克森並不同意；因為他堅持自己未涉案，接受特赦無異認罪。而福特希望尼克森特赦後隨即發表聲明表示悔悟，也被尼克森拒絕。尼克森最後只以一份簡短聲明，對自己在水門事件中未採取「更果決與直接的行動」致國家動盪表示後悔與痛苦。但對福特而言，尼克森接受特赦，已等同認罪，國人不必拘泥他是否親口說出。

特赦發布後，福特不僅召開記者會接受媒體詳細提問，還史無前例的以總統之尊，親自出席眾院司法委員會公聽會，捍衛自己的決策過程。福特的誠懇改變了不少人對特赦案的看法，如揭發水門案的華郵記者原本強力批判特赦，但數年後則公開認同此一決定正確。甘迺迪家族創立的基金會在二○○一年還特別頒「最佳政治領袖勇氣獎」給福特，表彰他在特赦案中那種雖千萬人吾往矣的勇氣。

我國憲法賦予總統的特赦權與美國最大的不同，便是前者只能對法院已判決定讞的案件免除其刑，後者卻連調查中的案件都可以即刻叫停。表面上，美國的特赦權似乎太寬；但進一步比較，我國特赦對司法的踐踏似乎要比美國嚴重。如尼克森是否有罪，迄今仍是各說各話，司法程序沒走完還是得假設當事人清白。但我國的特赦是在法院各審級判決定讞之後，亦即司法已認證當事人違法，總統卻能以一紙命令否定正義的執行。因此，我國總統提出特赦的程序，理應比美國更為小心嚴謹。如果卸任前一周才提出特赦，決策不僅草率，決策者更明顯逃避應負的責任。

（作者為中華戰略學會資深研究員）