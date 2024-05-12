名家縱論／登太平島與戰略自主

立法院約廿名國民黨與民眾黨立委，預定於五月十八日赴太平島考察，太平島在我國行政劃分上隸屬於高雄市旗津區，郵遞區號八一九，代表多數民意的藍白立委到自己領土走走，自然又美好。

在中國歷史上，最早對南沙的紀錄始於漢代，歷朝文獻均有記載，中華民國在一九四六年收復太平島，自一九五六年重新派員駐守迄今將近七十年，符合國際習慣法上對領土主張的「先占」與「時效」的兩個構成要件，我國擁有太平島的主權無庸置疑。

去過太平島的國人，都會驚嘆在遙遠的南海中，我國還擁有此珍貴的資產。島上天然植被、作物與畜產豐富，顯然土壤肥沃，它還是浩瀚南海中唯一有豐沛天然淡水的島嶼，水質優良可以生飲，完全符合《聯合國海洋法公約》規定，可以「維持人類居住或其本身的經濟生活」的「島嶼」，如果國際學者或仲裁法院的法官到太平島考察，一定會一致同意太平島的島嶼地位。

島嶼除了有十二海里的領海，還可依法享有二○○海里的專屬經濟海域的主權權利，我國可以在此海域與他國協調海洋生物資源的管理、養護、勘探和開發；海洋環境的保護和保全、進行聯合的科學研究，對區域和平定有貢獻。

任何國家有了這樣的島嶼，一定會全力維護，但是居然還有民進黨立委批評藍白立委登太平島是「替中國助威，為自己政府添亂」，這種指控無關邏輯，而是民進黨慣用的「認知戰」策略，將對手扣上「中共協力者」的紅帽子，再以「抗中保台」的口號，雖然可以贏得國內選舉，但是無法在國際上突破困境，以及避免戰爭的風險。

太平島上南疆鎖鑰碑文有言「盡心國事者，當有遠矚宏略，適切施為，以奠此海南永久之太平也」，在當前地緣政治激烈競爭的環境下，前瞻的戰略思維更形重要，其核心就是要思考如何在大陸與美國兩大強權競爭中，尋求最安全與發展的戰略。南方國家如印度、巴西、土耳其等，在此環境下避免選邊，同時又兩邊獲利。

今年四月新加坡智庫東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）所做的調查顯示，中國大陸仍然是地區內經濟、政治與戰略影響力最大的國家，其次是美國，甚至在如果被迫於美國與中國大陸選邊站的問題上，東南亞國家首次選擇中國大陸，以五十點五％領先美國的四十九點五％，中國大陸影響力不能視而不見，要去面對。

在實際運作上，東南亞國家高度同意必須具備韌性，維持戰略自主，同時審慎積極經營兩大強權的關係，民進黨政府要向這些國家多學習。

俄烏戰爭的爆發，讓台灣年輕人深刻體會到台灣獨立必然帶來戰爭的惡果，排除了獨立的選項，兩岸的和平因素就有了增長的空間，習近平在「馬習二會」中強調兩岸一家人要多往來，以促進兩岸融合發展，我們這一代能做的是維護兩岸和平的環境，兩岸未來就由下一代人選擇。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）