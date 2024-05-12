感謝擁有母親心腸的人們

洗衣店老闆的兒子要結婚了，幾乎不穿裙子的老闆娘，積極尋找合宜洋裝，我納悶地問：「有人規定主婚人一定要穿裙子嗎？」

老闆娘篤定地回答：「觀察過許多婚禮，主婚人一定得穿裙子，否則孩子的婚姻不會幸福。」

年輕時代，老闆娘在會計師事務所上班，以帥氣襯衫褲裝度過青春年華；理想中的洋裝，要有領有袖，上周日逛了一整個下午，夜裡終於在社區服裝店尋得「保證美滿」洋裝，望著她笑容滿面走出服裝店，忽然明白，母親的心，對孩子的每一個歷程都牽掛。

NHK晨間連續劇「Boogie-woogie」有一句非常厲害的台詞：「比血緣更重要的是心。」每天要去拿便當的路上，有一個寄養家庭，疫情前，總是和寄養家庭的兩個小女孩玩耍，疫情初起時，孩子們轉往教養院，看見停放在街邊的兒童腳踏車，令人忍不住探問近況，寄養阿嬤惦念地說：「我們那個女孩發育得很快，離開的時候，我教她很多常識，希望未來順利成長。」

疫情期間，寄養阿嬤又開始照顧一個小男孩，每天從門前走過，望著廊下的衣裳，憶起初相識時寄養阿嬤曾說：「我去上了許多課，才拿到寄養家庭的資格，不是為了賺錢，真的是覺得行有餘力，讓父母無力撫養的孩子體會家的滋味。」

因為生涯陷落，疫情前在城市東奔西跑，遇到許多不吝於付出關懷的人們；廟裡的阿姨幫我留著拜觀音的壽桃，情急時，讓我寄放包包；開麵店的阿姨，甚至想介紹離了婚的兒子，毫不猶豫想跟我當家人。

「母親」的定義，不僅是人間生養，還蘊含著一生綿長的祝福與記掛。打動我們、流傳留念的，永是不分彼此的分享與關懷。感謝所有擁有母親心腸的人們，謝謝你們讓困難的世間閃閃發亮，舉步維艱還是能繼續往前。