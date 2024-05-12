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把珍惜媽媽的心化為行動
媽媽過世後，每每回娘家，雖然爸爸還健在，他對子女的愛不少於媽媽，但沒「娘」的娘家，溫馨感總是少了很多，讓人悵然若失，心靈有虛空的感覺。
失去媽媽的這些年，走在路上看到和媽媽身材相似、穿著一樣的中年婦女，都讓我滋生孺慕之情，懷想起媽媽在世的艱苦時光與她諄諄教誨的畫面，還有她全時幫忙照顧我兩個兒子的辛勞過程。
望見有兒女攙扶媽媽走在路上有說有笑時，我也羨慕不已，心裡也會對不相識的他們發出誠摯的祝福語：「願他們一世安康，和樂畫面永續」。
這天，在早餐店吃早餐，隔壁桌是一家三口；席間，那位兒子一直為了某件事跟媽媽大小聲，我默默地吃著早餐，心裡卻喟嘆連連，真希望走出早餐店後的那位兒子，能夠跟媽媽示好。
今天是母親節，兩個兒子送來讓我驚喜的卡片及小禮物，我欣喜的不是卡片及小禮物，而是他們長大後看得見的用心，也為他們把「珍惜有媽的時光」化為行動而感動。
祝福全國民眾都有一個溫馨的母親節，每位兒女都能珍惜有媽的時光。
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