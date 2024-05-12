母親節到了，大家都歌頌母親的偉大。因為，我們都知道母親辛苦，但很多人不知道單親母親更苦，更不知道新住民的單親母親還更苦！

行政院主計總處二○二四年最新統計，台灣單親家庭比例愈來愈高，達近九十三萬戶，占將近一成。根據衛福部二○二三年公布的「單親家庭狀況調查」，單親家庭父（母）有五成六是女性，主要成因是離婚，其次是喪偶和未婚。其中新住民單親家庭（包括大陸、港澳及原外國籍）有六萬多戶，全都是單親媽媽，離婚或喪偶各半。

單親家庭生活的苦經濟問題一直是最大的困擾，女性比男性嚴重，女性單親往往必須面臨單親結構與性別不平等的雙重劣勢。女性單親的經濟收入，不但遠不如雙親家庭，也比男性單親低。衛福部的調查報告，單親家庭每月平均收入約二六五二八元，比十年前調查的三○二八九元還要低。其中近三成六未滿一七二八○元，高達七成二未滿三萬元，有七成一表示收入不夠用，比十年前增加近一成。全是單親媽媽的原外國籍新住民單親家庭更有九成一，每月收入未滿三萬元。

調查顯示，單親父（母）需要扶養他人者占九成九，但五分之一沒有經常性工作。其中單親媽媽因需照顧子女而難找到工作者的比例占近二成五，高於單親爸爸的約百分之七。新住民單親媽媽全都需要扶養兒女，她們大部分從事辛苦的服務性行業，平均每周工作時數四十八小時以上，高於一般人的四十四小時，薪資卻比一般人低。很多人從事餐飲、洗頭、修腳、美甲、按摩、擺攤、清潔或臨時工，工作沒法挑剔也少有歇息。為了生計，一天做幾份工是常有的事。若真的沒有辦法，有人只能出賣身體賺取養家生活費用。

有人說生命苦，但沒有人比單親媽媽更知道命苦的滋味。雖然許多單親媽媽都表現出生命的堅強和韌性，但她們每日忙於生計，健康都無暇顧及，難有多餘心力關心兒女的生活起居和學校課業。孩子沒有良好的學習機會和環境，長大後只能繼續從事低收入工作，造成世代貧窮。因此，單親女性除了覺得工作或經濟壓力大以外，也擔心自己和子女的未來。有五分之一的單親女性表示生病時沒有照顧者，在經濟發生困難或有重大事情需要做決定時，也沒有協助她們的對象。

調查顯示這些最需要幫助的單親家庭，六成一都沒有領取政府的津貼或補助，也有將近一半的新住民單親媽媽沒有領取。而且，五成三的單親父（母）對目前政府或民間團體提供的單親家庭支持與協助措施，表示知道不多、完全不知道者占三成七，大部分知道者僅占近百分之九，知道得很清楚者更不到百分之一。

單親媽媽的生命沒有腳本，很多人只能無奈的過日子，幾乎成為被遺忘的一群。衛福部調查顯示，女性成為單親後，高達近七成八的人沒有感受到社會的關心，她們甚至還會被疏離或歧視，且九成以上的未婚媽媽感覺特別深刻。因此，當我們在慶祝母親節的時候，政府和社會是否應該思考如何提供更多的關心和協助，讓單親媽媽感受到人間的溫暖，看到自己和孩子的未來？