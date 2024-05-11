新青安貸款 政府帶頭炒房

去年大選前，為了幫執政黨催票，財政部端出了新青安貸款這道政策牛肉，以公股銀行青安貸款為基礎，提高貸款額度至一千萬元，延長貸款年限至四十年，延長寬限期至五年等；此外，原本公股銀行已經減收利息半碼，新青安貸款不僅繼續減收，還額外再由政府加碼補貼一碼，補貼後的貸款利率瞬間空降市場最優惠冠軍，甚至在今年三月央行意外宣布升息後，政府補貼又再度加碼，狂勝以往俗稱房貸地板價的公教房貸。

新青安貸款一推出，原本在號稱「史上最強打炒房」的「平均地權條例」修法通過後呈現急凍的房屋市場，一下子又引爆資金瘋狂投入。據報載，今年第一季全台建物買賣移轉棟數八點一萬棟，是近十三年來次高紀錄，且依央行公布今年第一季五大銀行新承作購屋貸款累計二三八二億元，為歷年同季新高，尤其新青安占比高達卅九％，顯示新青安貸款買房儼然已成為全民運動，號稱幫助無殼蝸牛成家立業的新青安貸款，難道只是政府帶頭炒房嗎？

筆者長期研究房地產市場，綜觀新青安貸款規定，明顯有政策設計上的瑕疵。

首先，新青安借款人資格條件寬鬆，只要年滿十八歲以上，本人、配偶和未成年子女名下沒有房屋即可申辦，沒有家庭年所得或動產、不動產限額等排富條款；其次，新青安貸款並未限制購屋後出租的行為，意即屋主在補貼期間內可以一邊享受政府的利息補貼，一邊樂當包租公，一屋兩賺，何樂不為？

此外，新青安貸款沒有使用次數限制，加上雖然新青安貸款利息補貼期限只到二○二六年七月底，但以過去經驗，政府推出各項補貼，為了避免屆期時的民意反彈，幾乎都會續辦，於是在預期新青安貸款會一直補貼下去的前提下，屋主還可以運用五年寬限期只繳利息，寬限期過後將房子脫手賺取價差，再利用新青安貸款購入另一間房屋，以前面提到的方程式持續獲利。

無論是筆者同事、身邊的友人，或是網路研究房地產的社群（如PTT home-sale板或Mobile01等），都有許多關於利用新青安貸款套利的討論，比如夫妻為了使用新青安貸款購屋而離婚，或父母用還在讀大學、且仍與家人同住的十八歲子女名義，辦理新青安貸款購屋並出租等等。

此等投機行為，簡直多如牛毛，就連立法委員黃珊珊都在立法院質詢提到這樣的貸後出租情形層出不窮，種種鼓勵取巧的政策，實在可笑。

政府一面高喊健全房市，一面推出新青安貸款這種不知是故意還是不小心的瑕疵政策帶頭炒房，一步步推升房價高漲，市井小民只能眼睜睜看著居住正義淪為口號，不知何時能夠實現。