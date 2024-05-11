獨自過母親節 更要對自己好

高齡化、少子化社會，獨居長者愈來愈多，不是每位媽媽都有人陪伴左右。身處高壓社會，許多子女自顧不暇，終日不得閒，即便是一個人的母親節也要過得精采。

日昨和女兒逛家具店，中午在地下餐廳用餐，一時找不到杯子，鄰桌的老太太熱心指引我去排隊。望向她，一身休閒打扮，一個人好整以暇地享用豐盛餐點。

大姊說她就住在附近，獨居，有一兒子也住同社區。她一星期會來這裡用餐兩三次，每次來必點炸雞。大姊邊優雅品嘗食物邊說。

看到女兒幫我夾菜，大姊羨慕地說：「女兒比較貼心，我兒子也很孝順，但媳婦畢竟隔了那麼一層，所以還是自己生活比較自在。我從不干涉他們，最近兒子一家要出國工作，我跟他們說趕快去，趁年輕努力賺錢。」我頻頻點頭稱是。

她指自己的餐點：「這一餐兩百八，有些老人家捨不得吃好的穿好的，我都快八十了，當然要對自己好一點，花自己的退休金，有什麼捨不得的？」「但我不喜歡看醫生，也不想給家人造成負擔，所以我每天運動。早上起床後在家踩跑步機，然後出門走走購物，順便吃午餐，再找朋友聚聚，晚上在家自煮，吃完晚餐，出門散步運動，睡前看看書報。凡事看得開，沒人陪伴就自己找樂子，保持心情愉快，身體自然健康。」大姊侃侃而談，有一種看淡人生的豁達和通透。

我問她母親節到了，她打算怎麼過節？老太太笑著說：「我會為自己買一束花、一個小蛋糕，再買套衣服。一個人過節也要精采有儀式感。這輩子我們常常對別人好，卻忘了對自己好。」我不禁對她豎起大拇指。

台灣正邁向超高齡化社會，一個人的海嘯來襲。這位大姊給我上了重要的一課：一個人的老後也要樂觀無怨，一個人的母親節也要精采有味。