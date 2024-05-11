許個友善職場 幫媽減壓

母親節即將到來，女性以往多是家庭的照顧者和管理者，尤其是有了子女之後，許多人選擇成為全職媽媽，暫時或長期退出勞動市場。但隨著社會結構與性別平等觀念的改變，或是家中經濟的需要，全職媽媽重新投入職場，在增加收入外也追求自我成長。

依二○二二年行政院主計總處的調查，女性的勞動參與率逐年提高，男性卻逐年下降，有時我們也可發現像從事行銷傳播、媒體公關等領域的就業者，也是以女性居多。但不少本來在職表現優異的女性，會在生小孩上卡關，因為有了子女，不論是工作或家庭都須承擔更多壓力。

從衛生福利部「一○八年十五至六十四歲婦女生活狀況調查報告」可以發現，婦女平均每日「無酬照顧時間」為三點一八小時，有配偶或同居伴侶的婦女平均每天無酬照顧的時間為四點四一小時。也就是說，當成為母親後，女性從工作加班又自動增加了家庭加班。

根據求職網今年的網路問卷結果，若將「扮演媽媽」視為一分工作，平均認為月薪至少需要五萬一千餘元起跳。其中，最多人認為母親的地位相當於「資深員工等級」或「基層主管等級」。然而若同時處理公事與家事，「職場媽媽」的每天工作時間，平均落在十點八小時，甚至有兩成四認為在十二小時（含）以上，有高達九成四的人，覺得不能兼顧家庭與事業。

普遍來說照顧一個子女，至少需要一至三年的時間才能重返職場。當子女進入幼兒園或小學階段時，可說是最忙碌的時刻。但從職場媽媽成為全職媽媽，要重返勞動市場並不容易，可能面臨包括技能更新、世代職業斷層，尤其是還要兼顧小孩，都會影響就業機會。

隨著人口老齡化和少子女化的趨勢，我們必須正視在職場的婦女和二度就業的需求，藉此同時解決缺工問題。一些家庭開始嘗試新形態的家務和照顧分工模式，包含共同分擔家務、雙薪共同經濟，藉此緩解職場媽媽的壓力。

同時對於有意願重返職場的婦女，要給予更務實的職業培訓，包含數位化的技能、職場管理與壓力調整，以及因應不同產業的差異，提升就業即戰力。企業也可利用創新方式，提供可兼顧家庭與職場的工作模式，或是符合「元行銷」的人才養成，讓二度就業婦女能更好地兼顧生活與工作。我們也發現不少二度就業婦女，希望能以創業方式經營，這時不論政府的培力計畫和女性的創業貸款方案，也能有一定的幫助。

成為母親並不是一件容易的事情，必須承擔「多元宇宙」的身分，在照顧孩子和工作間平衡，或暫時從職場登出。不過，當職場的環境及工作模式更友善，或是自己能掌握生活節奏時，職場媽媽就能更有自信的兼顧，也更能改善缺工問題。