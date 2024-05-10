賴清德會掉進尹錫悅的深溝嗎

南韓總統尹錫悅昨天舉行執政二周年記者會，做了兩年的回顧與今後三年的前瞻。他不忘往自己臉上貼金，認為自己與外國元首舉行了一百五十次會談，在核電整廠輸出與武器外銷令人刮目相看，進而提出今年經濟成長率提升至百分之二點六及國民所得五萬美元之標的。

惟社會關注的議題，是針對夫人金建希收受迪奧名牌皮包案和蔡姓上等兵救援水災意外死亡案。尹錫悅回答記者說，對於妻子不聰明的處理方式感到抱歉，然而對於民主黨要設立特偵組調查，則表示反對立場。

尹錫悅的理由是目前兩案都在檢警進行調查中，如果政府有包庇和調查有瑕疵，他會主動要求設立特偵組繼續調查，不必由民主黨強制在國會自行通過設立特偵組，這不是調查真相，而是屬於政治攻擊。

民主黨方面則立即反駁。民主黨新任國會總召集人朴贊大批評尹錫悅迄今不懂國會議員選舉執政黨慘敗的民意，還在過自己的太平日子，固執不通，令人民失望達到絕望。

南韓第廿二屆新國會將於本月卅日正式上路，也許這段時間尹錫悅可暫時避風，但民主黨在新國會結合其他在野黨擁有一百九十二席龐大勢力，已公開喊出在國會設立的特偵組就有六個之多，新國會將改名為「特偵組國會」。

此刻，檢察總長李沅石出面公開指示首爾地方檢察長宋敬浩設立專案小組，在月底前調查完畢金建希案，務必水落石出。

對於本案，外界認為尹錫悅一直包庇太太，輕描淡寫沒有說出真相。民主黨方面更懷疑，檢察總長任期至九月，為何此時要趕快結案，不無疑問。

看來，民主黨細心策畫各項特偵組是有其目的。民主黨代表李在明可望八月再度連任，希望能為百分之○點七三微小差距的總統敗選洗清名譽。因此，他的最佳途徑是先在國會彈劾，比照朴槿惠模式，讓尹錫悅提早下台。

不幸的是，至今南韓執政黨仍尚未清醒，不僅黨內四分五裂，還在分析慘敗的原因，近日有學者就指出，尹錫悅失去競選總統時的部分選民，主要原因是這些人原來相信尹錫悅的競選承諾，當選後將嚴懲違法人士包括前總統文在寅及李在明等人，但兩年都過去了，這些人仍逍遙法外。

記者會等於總統與人民的直接溝通。尹錫悅再次允諾，一定會加強「雙向溝通」。從尹錫悅的教訓，希望賴清德上任後，不要進入尹錫悅的深溝裡無法逃出。