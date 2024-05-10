中法習馬會 影響台美

習近平的歐洲之旅在塞爾維亞與匈牙利這些「歐洲老鐵」國家的訪問中看似平靜無波，而真正的國際關注焦點則集中在他與法國總統馬克宏的會晤上。這次會晤被視為檢驗中法關係及其對廣泛國際秩序影響的重要事件，其結果可能會對全球政治格局產生深遠的影響。

首先，安全議題無疑是這次會談的一大重點。隨著俄烏衝突的持續，歐洲對安全的焦慮顯著增加，這促使歐洲國家重新評估其與美國的安全合作關係。習近平此行的部分目的，是試圖說服歐洲將安全與經濟發展分開考慮，從而削弱美國對歐洲安全政策的影響力，這一點在當前美中競爭加劇的大背景下尤為重要。

經濟與發展是另一個重要議題。歐洲深知科技創新對經濟發展的關鍵性，而中國在多個高科技領域，如人工智能、量子計算的迅速發展，使得它成為不可或缺的全球科技大國。然而，歐洲在追求科技自主的道路上遇到了障礙，特別是美國對荷蘭ＡＳＭＬ公司的出口限制更凸顯了這一困境。習近平希望借助此次會晤推動中歐在高科技領域的合作，為歐洲提供美國之外的另一選擇。

然而，中法關係的複雜性不容忽視。去年馬克宏訪華雖然雙方均表示滿意，但法國對中國新能源車的進口持續表達反對，反映出在具體行業合作方面仍存在重大分歧。這種矛盾在歐洲對待中國的態度中普遍存在，如德國在新能源車領域的開放態度與法國的保守態度形成鮮明對比。這反映了歐洲內部在對華策略上的不一致，也是習近平此行需要仔細應對的問題。

此外，美國對供應鏈的重構策略迫使更多企業重新考慮其在中國的業務布局。雖然一些企業因風險考量選擇撤離中國，但更多企業選擇進一步投資中國，反映了中國市場的不可替代性。在這一點上，中國與東南亞的合作尤為關鍵，因為它們能夠協助中國企業進行產地轉移，從而規避美國的貿易限制。

對於台灣，中法間的進一步合作與策略調整，將帶來複雜的外交與安全挑戰。台灣作為一個重要的亞太地區民主體，其安全大多依賴於美國的軍事與政治支持。如果中法間的合作能夠在某種程度上影響美國在歐洲的影響力，或使歐洲在與中國的關係中發揮更為平衡的角色，這可能會使台灣的國際立場更為微妙。

「習馬會」的另一大看點是對未來科技合作的探索，特別是在ＡＩ和量子計算等前沿科技領域。儘管這不可能立即解決所有問題，但它們開啟了一扇促進中歐科技與經濟合作的窗口。台灣作為科技島國，科技產業可能會受到這些全球科技合作趨勢的影響，需要策略性地調整其全球供應鏈和國際合作方向。

最後，「習馬會」雖不可能立即解決所有分歧，但這是中法尋求共同點、拓展合作空間的一次重要機會。隨著國際形勢發展，中法都需在保持各自國家利益的同時找到合作的最佳途徑。這次會晤是否能夠成為推動中歐關係向前發展的新起點，將是國際社會共同關注的焦點。對台灣而言，密切關注這些動向並制定相應的外交和安全策略，是保障其在不穩定國際環境中生存發展的關鍵。