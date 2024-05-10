賴善意起點 挺福馬同城通

原本期待可做為馬祖與對岸一日生活圈、方便馬祖居民使用的福州馬祖「福馬同城通」卡，因遭陸委會與綠委批有違反兩岸條例之虞，傳出擬協助居民申領的連江縣府早先就已喊卡。筆者為旅台馬祖鄉親，有話要說。

「福馬同城通」卡推出後，我的馬祖鄉親與好友紛紛搭上小三通前往對岸申請，據說此卡有形同「一卡通」的便利，以往需轉換人民幣在福州進行消費，現在只要儲值該卡後就可暢行無阻，真的落實「一日生活圈」。

有議員說，不少馬祖居民都想申請，連江縣戶籍人口一萬多人，長住人口約六成大概六千多人，當中就有約三千人申辦，若扣掉長者、幼童及公務員，幾乎是所有居民都申請了，可見這確實是居民需要的。因為對居民來說，到大陸比來台灣本島還方便，許多親戚也都在對岸，連筆者這旅居在台北的也想申請，不曉得民進黨政府為何要這樣，為了搞政治而讓民眾難為，馬祖鄉親當然怨氣沖天。

從民進黨角度來看，該卡有對馬祖「統戰」之嫌疑，並有涉及國安及個資問題爭議，但稍早中國大陸已表示將開放福建民眾至馬祖旅遊，如果這一回民進黨政府願意支持「福馬同城通」卡，不也能作為賴總統向對岸釋出善意的起點？可惜現在看來，一切又回到原點。筆者認為可惜了！但還是呼籲民進黨政府能順應馬祖民意，讓「福馬同城通」卡適用於馬祖與對岸的「一日生活圈」吧！