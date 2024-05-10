桃機更壅塞 須加快硬體建設

Skytrax公司公布全球最佳機場服務評比排名，桃園機場在十個分項評比中，證照查驗、行李、安全檢查、清潔四項得前十名。分項評比得名數與香港等六機場共列第八名，軟體服務表現亮眼。惟因航廈超量擁擠使用，總排名六十六名，僅較去年進步十六名，不如香港機場由三十三名提升到十一名。

機場服務需軟、硬體配合，機場公司提供運作服務空間、設施功能，配合航空公司、各單位、服務廠商提供服務、運作來達成。桃園機場軟體服務持續提升，致能在疫前七年，服務評比總排名逐年提升。唯因旅客快速成長，缺乏硬體建設，航廈超量百分之三十二擁擠使用，空間無法因應作業需求，通關、檢疫費時，一○九年後排名下滑。

機場公司對於疫後運量預估過於保守，依一一一年五月機場公司規畫園區實施計畫第二版，以適度情境推估，機場客運量於一一七年恢復至疫情前水準。未如國際機場普遍趁旅客少時，將航廈擴建、改善擁擠、增加運作及旅客使用空間，喪失硬體服務改善、與提升容量的最佳時機。

機場公司規畫未考量疫後國人強烈的出國需求；國籍航空公司客貨並重策略，疫情期間機隊彈性調度承運大量轉口貨運，維持運能、競爭力，疫後馬上可以依客運需求調度承運；國籍機隊逾百架擴充、汰換計畫，運能不斷提升。去年近三分之二國際航線旅客由國籍航空公司承運，帶動桃園機場旅客量快速回復、月月成長。一、二航廈旅客日容量十點一萬人次，六月航廈開始超量使用，十二月超量百分之十五。其中一航廈十二月超量四成、今年三月已超量逾五成使用。航廈擁擠使用日益嚴重。

為避免延誤登機時間，許多時段班次，旅客必須較班表時間提早二點五至三小時到機場排隊等候。報到、通關、候機時間，較國際機場普遍增加半至一小時。預估今年下半年、明、後年，日旅客量將成長到十三、十四、十五萬人次，旅客須提早到機場時間續增，極不便民。

提供足夠空間與設施，便利旅客報到、通關、交提行李，與離、到機場，是機場服務的主要功能，也是機場經營者的基本應有責任。機場主功能不便利，其他服務再好，大多數旅客也沒有時間使用。

桃園機場長期缺乏基本建設，已嚴重影響整體服務與旅客便利性，亟需將航廈停車場立體興建，支援航廈空間利用、建立新通關動線。機場公司亟需增強規畫與執行能力。