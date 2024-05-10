打詐專法 又現特別刑法肥大症

行政院會昨日通過「打詐專法」並函請立法院審議，打詐專法包含《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》，四法齊送立法院。這將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任，並給予避風港免責條款，減少後顧之憂。唯筆者認為法理上有數點值得斟酌處。

首先，詐騙集團固然極為可惡，唯現行法制下重大犯罪如殺人、縱火、強制性交、強盜等皆規定於普通刑法內，並未另立特別刑法如殺人犯罪危害防制條例、縱火犯罪防制條例予以規範；即便如性侵害犯罪另立性侵害犯罪防治法等相關子法，亦僅係補充加害人強制治療及被害人保護細節，並未另訂法規處罰。只因詐欺集團猖獗就隨意另立特別法，造成已故林山田教授嚴厲批評的「特別刑法肥大症」，只會使現行刑法體系更加紊亂。

此外在懲詐方面，草案將增訂鉅額所得詐欺罪，按現行刑法第三三九—四條加重詐欺罪刑度為一年至七年，實際判刑約二至三年，服刑滿二分之一就可申請假釋；法務部草案規定若是詐欺所得達一千萬以上，法定刑加重至三到十年，三人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重本刑二分之一，「騙得愈多、關得愈久」，法理上並無問題，值得讚賞。唯草案在假釋方面則引入美國「三振條款」，規定詐欺須服刑滿三分之二才能申請假釋，累犯要四分之三，犯三次以上則不得申請假釋。但現行刑法不論殺人、縱火、強制性交、強盜服刑滿二分之一皆可申請假釋，亦有犯罪情節輕重不分之弊。

德國刑法法諺：法律繁雜是治安敗壞的開始。政府雖有打擊詐欺集團的決心，唯手段上應更加聰明。按詐欺集團在心態上無非是出於不勞而獲，相較於一般服刑，「強制工作」對詐欺集團無疑更具威嚇效果。雖然根據釋字第八一二號解釋，認定「強制工作」有違憲法第八條保障人身自由意旨，但誠如部分法律學者所言，若能依《憲法》「比例原則」及「明顯區隔原則」再予權衡，仍是可行之制度；因此立法上若能適度恢復「強制技職訓練」，應是可行選項，讓詐欺集團「怕」及「痛」才能有所成效。

康德有言：道德自由不是事實，而是假設；不是天賦，而是工作。國人要有這樣的信念，讓普世的正念價值在台灣社會能夠實踐，給每個國人一項這樣的工作，並且當作信仰來完成，不勞而獲的詐騙行為才能在台灣社會消失，無辜民眾才不會受到牽累。