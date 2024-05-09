太空養魚 台灣有機會嗎

大陸神舟十八號進駐中國太空站，同步展開九十多項科研專案，其中太空「養魚」專案，引發外界關注。

太空養魚受關注的主因在於，未來太空人和太空移民的飲食中，需要包含新鮮的動物性食物來源，如何提供新鮮、營養和安全的食物，對於月球載人基地的成功至關重要。若每周從地球向太空基地補給，在經濟和技術上都不可行。短期的解決方案是提供加工和預先包裝的太空食品，然而冷凍乾燥保存不穩定，營養素容易流失，且將食物送入太空極其昂貴。長遠的解決方案在於，太空人及未來太空移民需要在居住處找到生產食物的方法。然而在低重力條件下，想透過養殖動物生產蛋白質似乎並不可行。

反觀，水生生物不僅含豐富營養素，且已進化到能夠承受水基環境的逆境，牠們能夠承受強流、波浪和與堅硬表面的碰撞，已處於微重力條件下，是以重力的改變應不會干擾魚生命周期中的游泳行為。何況相較於養殖家禽和哺乳動物，水生生物也會受到水環境保護，避免受到宇宙射線傷害：尤其魚類屬變溫動物，需要的能量比哺乳動物少五到廿倍，氧氣少約三倍，二氧化碳排放量也更少，產生的廢棄物也較易處理。特別是太陽系天體上發現的水具鹹水或超鹹水特徵，需經過淨化才能用作飲用水，但卻可用於養殖海洋生物，如藻類、無脊椎動物或魚類。養魚也可產生正向的心理和認知影響。

不過，並不是所有的水生生物都適合，科學家指出還是需具備氧氣需求量適中、二氧化碳排放量低、生存時間短，以及對帶電粒子的抵抗力等特性。由於與人類形態和生理系統的同源性，斑馬魚、日本青鱂魚和劍尾魚，經常作為了解火箭發射期間的超重力和旅程期間的微重力對魚類胚胎和幼魚的影響，登上太空任務。其他如鯉魚、吳郭魚、鱒魚、比目魚或對蝦也同樣可考慮在太空中飼養。

亞馬遜公司創辦人貝佐斯曾預言，未來的人類將會在太空中建立殖民地，並在太空中出生。「太空養魚」一旦實現，將讓移民太空的可能性大增，外星環境地球化也不再是幻想。未來太空養魚技術、魚種和設備，若運用在地球上，不僅有助於糧食供給，降低糧食短缺的風險，亦將創造龐大的商機。太空移民想要自產所需動物性蛋白質，除了依賴養魚外，運用ＡＩ技術，３Ｄ生物列印，協助魚細胞培養來生產「人造魚肉」，是另一條可行的道路。

台灣過去在養魚領域累積相當的技術和經驗，曾享譽國際，後陷入停滯，如何透過「太空養魚」範疇研發，重振台灣水產養殖雄風，值得新政府省思！