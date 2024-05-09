戰狼告洩密 純屬多此一「按」

外交部不滿立委徐巧芯公開揭露外交部密件部分內容，由條法司副司長許柏逸手持裝有刑事告發狀的信封，前往台北地檢署門口，按鈴告發徐涉犯刑法第一三二條第一項公務員洩漏國防以外機密罪，並當場接受媒體採訪，展現高調戰狼作風。

依據刑事訴訟法第二四一條規定「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。」因此，外交部官員如認徐巧芯有犯洩漏國防以外機密罪之嫌疑，依法主動告發是對的。不過，相關內容早已在三月廿六日於捷克官方雜誌揭露，這還算洩密嗎？

此外，告發的方式，通常不是公務員以自己個人的名義向檢察機關告發，而是經過內部蒐集事實證據，書面簽報主管核批後，以機關名義備妥公函檢附書狀，再以郵寄或專人遞送至轄區地檢署收發處所之方式告發，必要時再發布新聞稿，讓大家知道機關已經告發了。但鮮有如一般民眾前往地檢署門口按鈴控告，順便接受媒體採訪之情形。

地檢署門口裝設「申告鈴」，其目的係方便民眾以言詞告訴、告發或自首時，隨時都可按鈴申告。此鈴由執勤法警輪流管理，並指導民眾使用。凡欲以言詞告訴、告發或自首，一經按鈴，執勤法警就會引導民眾靜候值日檢察事務官詢問，依法製作筆錄。

外交部條法司副司長許柏逸手持裝有告發狀的信封，本來就不是要以言詞告發，則在地檢署門口按鈴告發之舉動，純屬多此一「按」，目的可想而知是要加大新聞張力。但外交部有需要將告發的程序，如此高調搞得舉世皆知嗎？

民主國家援助烏克蘭，常公開宣布直接援助事項及金額。我們的外交部援助烏克蘭，卻要保密且以間接管道方式進行，立委質疑就告洩密，實在有夠誇張。建議外交部換個方向硬起來，要求烏克蘭至少同意我方在基輔設台北代表處後，再提供援助。