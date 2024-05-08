弘揚孝道傳統 訂立中華母親節

母親節來自西方，是我們對西潮東漸的棄甲曳兵，是中華民族的文化自宮。遍翻英文字典，找不到「孝順」一詞（有也是依中文硬翻的）。孝，是中華文化的特產，幾乎等同道德的代名詞，所謂「百善孝為先」、「求忠臣於孝子之門」，漢朝更以孝廉開科舉才，亦即，孝順就代表德能兼備、就能當官牧民。

儒家經典關於孝的論述汗牛充棟，《孝經》「夫孝，德之本也，教之所由生也」、「故自天子至於庶人，孝無始終」，《論語》「孝弟也者，其為仁之本與」。《孝經》列儒學十三經之一，是科考的重要題材；古代皇帝不管賢愚昏肖，無不以孝昭示天下；廿四孝的故事，是傳統的啟蒙教材；教忠教孝，不惟是道德教育的主幹，更充斥在傳統文學、藝術、戲劇、信仰，乃至生活面面向向；而慎終追遠、崇拜祖先的觀念，更是深植人心，代代奉行，化為常民生活的一部分。

中華孝道首推對慈恩母愛、對母親的孝行為核心。母親是生命的賜與者，更是靈魂與人格的塑造者；而子女對母親的敬重之情，孺慕之思與反哺感恩，被視為道德根本、人格支柱。「孟母三遷」、「斷機教子」最為經典，陶母「封壇退鮓」、岳母「背刺精忠」、歐母「畫荻教子」…都是中華偉大母教標竿。

這樣一個血液中帶著慈恩孝思基因的民族，母親節卻還假手西方東傳，豈不荒謬可笑？西方母親節大約等同一般身分節日，浮潛無根，也許一張卡片、一塊蛋糕就解決，這樣的母親節，哪裡有文化養分？我們必須有一個洋溢中華文化、蘊藏華夏精神的中華母親節！

那麼，中華母親節哪天好？回顧中華歷史，賢母多不勝舉，而形象最深刻者，首推孟母仉氏。孟子三歲喪父，孟母茹苦含辛獨挑教養重擔，從哺育成長、環境教化到人格陶冶，費盡心力終使孟子成為鴻儒巨擘，受封亞聖尊號，慈恩傳誦兩千年，孟母堪稱中華母親的典範。用這塊孟母招牌，以彰顯中華母愛，以感恩天下母親，以激勵人子孝心，應該再合適不過。

多年前大陸就有逾千學者倡導中華母親節，並擬在孟子生日的周曆（農曆）四月二日，今猶呼聲不輟。傳統感念母親臨盆危若歷劫、痛如刀剮，故生日又稱「母難日」，把孟子誕辰定為中華母親節，饒具意義。若採陽曆對應，大約落在五月初，也可考慮五月第一個（或第二個）周末訂為中華母親節。這個中華母親節是全球華人所共有，對岸大陸，正好融入五一長假，這時來過母親節也恰是佳節思親的好時日。

民國八十七年教育部訂四月一日至五月十五日為教孝月，以加強宏揚倫理、孝親，此期間有婦幼節、清明民族掃墓節、媽祖祭典，今加入中華母親節，正可貫串成系列民族風味的教孝感恩檔期。應強調者，中華母親節應如春節、中秋等，視為華人的重要佳節，政府廟堂要領頭重視，除了表揚模範母親，更該表彰「模範孝子」，世風當下孝子尤其可貴可欽，我們一定要把傳統孝道找回來！我們早該過著流淌在自己血液基因的中華母親節！