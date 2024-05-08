疑美是謊言？細數美爛攤

台灣地處東亞重要戰略位置，台灣海峽係東洋海洋史上貿易與近代地緣政治上重要水道。換言之，台灣位居全球海運樞紐，其重要性可想而知，成為世界列強覬覦之地。

二○一六年民進黨蔡政府執政以來，台灣與中國大陸關係跌入谷底。國人赴大陸工作人數連續八年遞減，二○二一年約十六點三萬人，較二○一九年大減七點六萬人。大陸是台灣最大貿易夥伴，且長期享有順差，二○二二年約一五六五億美元，對台灣經濟成長助益頗大。如果沒有大陸順差，台灣對外貿易將轉為逆差。

民進黨由於主張台獨意識形態作祟，一直採信親美仇中政策，也認為唯有美國可保台抗中。川普政府的美國駐歐洲安全與合作組織前大使吉爾默，近日應邀來台擔任一項國際論壇開幕主講人，他更強調，許多人會說美國並非可靠盟友，但這種「疑美論」是敵人刻意製造且散布出來的謊言。

但美國真的可靠嗎？讓我們細數當年美國介入戰爭的國家，包括一九五○年韓戰、一九五五年越戰、二○○一年阿富汗戰爭、二○○三年伊拉克戰爭、二○一四年干預敘利亞等，美國幾乎都留下爛攤子、落荒而逃。

烏克蘭與俄羅斯除長期存在領土紛爭外，俄羅斯總統普亭指責北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）自廿一世紀以來向東擴張，威脅俄羅斯安全，並警告烏克蘭不得加入ＮＡＴＯ。烏克蘭總統澤倫斯基獲得美國與歐盟支持，有恃無恐而誤判情勢。導致二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭，烏俄戰爭全面爆發。

近年來，海峽兩岸關係緊張，中國大陸軍機擾台已成常態，且有變本加厲之勢。加上最近雙方在金馬海域的衝突，頗有劍拔弩張、一觸即發的風險。此皆在在吸引國際媒體矚目，認為台灣將步入烏克蘭後塵，成為第二個烏克蘭。

事實上，個人認為，由於台灣擁有特殊的地緣位置，只要目前在美國、中國、日本之間謹慎維持等距關係，不偏袒任何一方，台灣應是世界上最安全的地方。理由很簡單，因為沒有任何國家願意承擔改變現狀可能發生的風險。

大陸國家主席習近平於今年四月十日會見前總統馬英九時，表示兩岸一家親，共同守護家園，追求和平統一。國民黨立院總召傅崐萁率藍委一行十七人，於四月廿七日與大陸政協主席王滬寧會面，王強調，兩岸沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是好好溝通交流。

賴清德、蕭美琴即將於五月二十日就任中華民國第十六任總統、副總統。衷心期盼新領導團隊持續堅守台灣自由、民主核心價值外，宜審慎評估並調整台灣國際地位，外交上廣結善緣，採行不結盟政策，與世界各國建立良好關係，尤其與美、中、日更應維持等距和諧。可以預期，台灣將是地球上最安全的地方，絕非所謂的第二個烏克蘭。如此，人民幸甚！國家幸甚！