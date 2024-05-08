國軍聯合作戰 三軍聯不起來

拜讀胡瑞舟將軍五月七日在民意論壇「顧立雄艱險的國防之路」一文，筆者對於其中所提國軍的聯合作戰問題，也想藉貴報的版面給顧立雄部長提供建言。

台灣的國防，一直側重於購買高價的武器，而疏於聯合作戰的實務鑽研；換言之，國軍在聯合作戰方面．長期存在的缺點，是理論上有聯合作戰能力，實務上卻沒有。

盱衡古今中外戰史可知，任何戰爭最終還是要靠陸戰決勝負，故就國軍地面防衛作戰而言，首先亟需可靠的空中密支火力，唯空軍沒有美製Ａ10型戰機，該機在第一次波灣戰爭時曾重創伊軍裝甲部隊，並被命中三百餘個彈孔仍能安返基地。反觀國軍現役的各型戰機飛行時速不能低於三百浬，如何在犬牙交錯的敵我地面作戰中提供低空、低速的密支火力？

其次，地面部隊亦需要海軍艦上五吋砲的火力支援，唯諾克斯級軍艦在東部海域反潛且屆齡將汰除，而紀德級軍艦太大無法靠近淺灘火力支援，其餘的軍艦只有76快砲根本派不上用場。故就戰具的實務運作而言，三軍部隊作戰聯不起來。

至於聯合作戰的軟體方面，直接翻譯美軍的準則來套用、未培養熟諳三軍特性的複合性人才、未制訂整合三軍聯合作戰的野戰戰略，以及未能創建「三軍作戰共同圖像」系統等等，皆是亟需改正的要務。殷切期盼顧部長主掌兵符後，積極督促所屬跳脫以往窠臼，帶來國防軍事新的轉型風貌，進而維繫台海爾後之安全。