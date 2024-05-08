別讓電視台利用名嘴欺騙大眾

總統大選之後，大家原本期待三黨不過半會讓「名嘴亂象」沉寂一段時間，結果卻是變本加厲。電視的政論節目名嘴演得比連續劇還誇張，一些學者橫跨數家媒體，活像通天大道士，無所不批；一群媒體人則像判官，瞎扯司法；有公權力的政府卻像空氣，消風不語、視而不見。

這種名嘴亂象像極了英國作家歐威爾在《一九八四》和《動物農莊》裡譏諷的情境，媒體成了當權者御用的工具或豢養的忠狗，天天打著「糾正錯誤」的招牌，以虛假的資訊、誇大的言詞，來扭曲在野陣營的監督作為；或是借著「民主燈塔」的旗幟，將政治目的技巧地置入在時事評議中，以虛構的想像、洗腦的演技，公然販賣恐懼和社會對立。台灣因名嘴而掀起的類似現象存在已久，我們豈能任由它繼續蔓延？

自由與平等、個體與社會、私人與公共福利間，本來就充滿矛盾，這也是自由的光明和陰暗面必有的混沌。怎麼辦？英國社會學者鮑曼在《尋找政治》中說，高唱自由至上的放任，無法應對上述的衝突，必須將自由置於自我監督機制裡，把民主放在同善的目標追求中，國家和社會才可能共和、共融。

記者普遍受過專業訓練，報導也有職業倫理規範，反觀時下的名嘴評議卻是依著媒體製作好的劇本，靠著一張口水亂噴的嘴和誇張的演技來攪亂是非，更無職業倫理可循。有些名嘴打著時事評論員的招牌，卻毫無社會公器雅量和專業素養。國際公認的評論員是通過大眾媒體，以權威的資訊，就政治、社會、經濟、金融等時事的特定主題，提供符合公共利益的專業意見。我們的名嘴卻是顛倒事實，激發仇恨情緒，唯恐台灣不亂。

政府是維繫言論自由和民主社會均衡的基石。奈何，政府機關卻普遍存在置入性行銷的宣傳陋習，透過不當的文宣預算收買媒體靈魂，甚或暗地裡用政府變更土地使用等利益交換，讓後台老闆毀了媒體正義和骨氣。

新總統賴清德曾深受名嘴口水亂噴之害，他在大選後卻下令全黨民代和黨公職要開直播、經營社群或拍短影音，更加努力透過社群平台去爭取民眾認同。很多立委民代紛紛聘用影音小編、購入設備，開始經營ＹＴ、ＩＧ短影音。當政黨和國家的邊界模糊，而我們的司法又仍缺乏媒體素養時，這是台灣之福嗎？

新的正副總統、正副閣揆都是民意代表出身，深諳溝通的重要性。然而，社會溝通不能淪為政治洗腦；媒體溝通，不能淪為置入行銷；國會溝通，不能淪為利益交換。做為社會公器，新聞媒體的天職是「監督有權力的人，關懷有苦難的人」。我們當然不能讓電視台打著「名嘴不代表本台立場」，大玩欺騙大眾的宣傳詭計。