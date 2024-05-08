赦扁？綠鴨霸執政再進化

前總統陳水扁又躍上了新聞焦點。這回他不必再抖手稱病，堅持他仍有病需要保外就醫，而是五二○蔡英文、賴清德政權交替之際，盛傳民進黨高層研議讓總統赦免陳水扁，把阿扁保外就醫在外趴趴走的離譜現象「合譜化」。

不管是蔡英文臨去之前特赦阿扁，或是賴清德一上任就赦免，那些氣急敗壞，高喊赦免不得的聲音，都如狗吠火車，沒有什麼效用。因為，阿扁的獲得赦免，根本上是由台灣選民決定。人民既然投票選上了一個要讓阿扁趴趴走「合譜化」的總統，阿扁被赦免就只是時間問題。

我們社會應該注意的是，民進黨總統「研議赦免的三個可能方向」是什麼？是只針對陳水扁一個人的赦免，還是包括了他的兒子陳致中？我的看法，萬一總統這次的赦免，把陳致中也赦了，對台灣政治的影響將不小。

現在，我們社會上有不少聲音，包括那些擁有立法權的立委，認為陳水扁及其家族若想要獲得赦免，就必須先改變人民觀感，「在陳水扁一家沒有認罪，沒有繳回貪汙所得，沒有對社會道歉之前」不應赦免陳水扁。

也有人以法論法，認為陳水扁所涉的案件，目前大多處於停審狀態，沒有確定判決，所以研判總統若要赦免陳水扁和他的太太吳淑珍，可能有困難。

其實，這些人想多了。無論是蔡英文或者賴清德，只要他們願意，沒有什麼不可以，更沒有什麼困不困難。因為依照赦免法的規定，總統即使要赦免一個十惡不赦，人人喊殺的罪犯都可以，更甭說是陳水扁一家一戶。

當然，總統敢做這樣的赦免，臉皮必須夠厚，膽子必須大到能包天。而偏偏我們人民選出的民進黨政府，還真的臉皮夠厚、膽大包天，不是我們社會以「注意觀瞻」這種簡單空幻的一句話就能勸阻。

民進黨高層掌控了司法資源，要如何赦免陳水扁一家，自無困難可言。如果依據赦免法，僅特赦阿扁，目前阿扁停審中、尚未判決確定的罪無法特赦，那麼，總統就給他來個大赦。因為大赦的效力，包括已受罪刑之宣告者，其宣告為無效；未受罪刑之宣告者，其追訴權消滅。

既然奈何不得民進黨要如何赦免陳水扁一家，我們不妨以平常心看待陳水扁的赦免事件。畢竟陳水扁一家貪腐案的最最重要社會正義價值，早就被民進黨破壞殆盡，未來如果總統真的赦免了陳水扁，也只不過是「人民支持的民進黨總統」把我們將死的社會正義，再踢上致命的一腳而已。

在赦免陳水扁的事件上，我們社會應該從當中看到一個民進黨「陳水扁化變成吳釗燮化」的惡劣現象。我認為，從過去陳水扁當政時那一副「我就好運當選了，不然你要怎樣」的樣子，到現在吳釗燮在立法院擺出「你就告我藐視國會啊」的嘴臉，民進黨的鴨霸執政心態，仍一直在惡化。

這麼惡劣的執政心態，赦免陳水扁一家，只是隨手一揮的小事一樁，真正逆天的大事還在後頭。搞不好，陳水扁還沒赦免，偏綠色的大法官就會對死刑是否違憲，做出讓人民不安的解釋。一票死囚比陳水扁還期待這個赦免。