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斷交怪中國 停電怪動物…
針對立委質詢，堂堂外交部長吳釗燮卻不斷跳針，連說了八次「趕快去告我藐視國會」，深厚底氣當是卸任後行將高就國安會秘書長，哪會把新科女立委質詢當回事？準總統賴清德公布國安人事時，吳表示「這份工作雖然有時令人感到沉重，但能堅守外交部長崗位六年是巨大榮幸」。試問部長任內斷交八國，創下慘烈紀錄，何來榮幸之有？
回頭看看前兩年虧損高達五四六○億元的台電，近年來為了自宮的電業法，大搞風光發電戕害環境不說，高買低賣把老本快賠光了。上月初電價剛大漲十一％，四一五便差點發生分區限電危機，台電緊急以最高每度電十二元的價格向企業購電，猛砸兩千多萬方撐過危機。桃園市更慘，一周內竟跳了十次電，民眾無奈面對「花式跳電」，王美花部長卻說，「大家對於能源政策有不同意見是一回事，但不能因為意見不同，我沒有按照你的意見，我就一定會缺電」，一副賴皮樣。「斷交怪中國、停電怪動物」的政府，老百姓徒呼負負。
五月又逢報稅旺季，掏荷包時想到三民主義「人民有權，政府有能」金句，終究只是國父的建國理想。「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，近二千年前的歷史故事竟重現寶島台灣。明儒顧炎武曰：「士大夫之無恥是謂國恥」，若政府視其為非炎黃子孫的「外國人」，自然是不值一哂了。
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