以巴世仇 年輕歌聲期許包容和平

自二○二三年十月七日哈瑪斯襲擊以色列，造成嚴重死傷，次日以色列宣戰，採取更激烈的反擊，雙方流血戰爭白熱化，迄今滿半年，仍未見停火跡象。

猶太人與阿拉伯人結下梁子已有一百五十年。一八八一年流亡兩千年的猶太人，第一次大規模從世界各地回到民族起源之地。廿世紀初，獲英國承諾協助猶太人在有九十％阿拉伯人的巴勒斯坦地區重建「民族家園」。其後，二戰時納粹大屠殺，加速猶太人逃離歐洲重返故土。猶太人終於在一九四八年建國，隔年加入聯合國獲國際承認。然而，以阿衝突、以巴衝突並未因此停歇。

這次以哈衝突，可謂也是對各國角色的盤點，國際互動與角色關係都出現微妙變化，有支持哈瑪斯而大力譴責以色列者，如卡達；有力挺以色列並藉機調整其全球軍力部署者，如美國。一場他國的戰爭，卻折射出國際間各有各的算盤，無不是從自身利益出發，哪裡是為公理正義？近日，以民主法治掛帥的美國，以大批警力逮捕大學校園內反猶挺巴的示威學生，雷厲風行的作法也令人驚嘆。當年香港反送中的暴力抗議，眾人皆知美國在背後的推波之力並不小。

在激烈戰火下，有一群由以色列人與巴勒斯坦人組成的青年合唱團，他們有截然不同的歷史與生活經歷，排練時要用三種不同語言，希伯來語、阿拉伯語及英語，卻能融合在一個合唱團，以歌聲唱出對和平與和諧的期盼。創辦人邁卡．韓德勒（Micah Hendler）成立於二○一二年，初衷就是期望透過音樂和傳統合唱訓練，建立一個可以融合不同政治立場的新群體。如今在雙方戰火激烈下，這群以巴的年輕人更是期盼唱出和平之聲。

多年前我去以色列，自是必到耶路撒冷舊（聖）城，該城由以巴各管一半，見到荷槍實彈的巴勒斯坦士兵，也見到虔誠禮拜的猶太人，都在同一個聖城裡，深刻感到以巴之間的恐怖平衡。這群年輕的合唱團員分別來自東耶路撒冷與西耶路撒冷，同在一座城市卻又處於對立的立場，他們無法選擇國家，卻能選擇彼此包容、彼此相愛，通過歌聲、交談與分享，跨越了鴻溝，化解仇恨，療癒受創的心靈，用音樂傳遞和平與希望。

一位巴勒斯坦團員受訪時說，我們原沒有相同的觀點，在合唱團裡交談需要很大的力量與勇氣，而我們無法改變這個醜陋的世界，但我們能建立人與人之間的和平。邁卡．韓德勒沉痛的表示，這場戰爭，以巴都不是贏家，只有極端分子獲勝，平民百姓都在承受失敗。

這個世界不缺仇恨、不缺戰爭，缺的是放下仇恨、彼此包容、彼此相愛，雖各有立場、文化、習俗，但唯有愛能包容一切、遮蓋一切。亦期許在台灣的我們，勿因立場不同、理念不同而彼此攻訐甚至仇恨，放下成見、彼此相愛、彼此包容，才能帶來真正的安和樂利，如同合唱時，四部混聲因樂曲而和諧，方能達於悅耳美妙。