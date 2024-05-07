顧立雄艱險的國防之路

賴清德即將就職，新首長名單公布，其中顧立雄出掌國防部被視為亮點，但也引發最多議論。他以常勝律師嶄露頭角，先任民進黨不分區立委，再獲延攬擔任黨產會、金管會主委及國安會秘書長。未服兵役，卻將成為國防部第七位文人部長。

顧立雄亨通官運，最大關鍵在深得蔡賴信任。賴清德甚至強調，以當前局勢，顧立雄是國防部長「不二人選」，對其寄予厚望。

當前局勢兵凶戰危，顧立雄的新職，凸顯賴清德對兩岸情勢有不同解讀。顧立雄在國安會祕書長任內襄助元首統籌國防及推行軍隊改革，國防軍事現況卻仍存在諸多重大挑戰；顧部長主掌兵符，必須匡補國安遺漏，減少試誤過程，縮短學習曲線。四件要事攸關成敗。

首先，做為深獲倚重的部長，藉由客觀深入了解兩岸相對戰力，很有機會在關鍵時刻發揮影響。歷任參謀總長和軍職出身部長，或礙於軍人形象和軍種定見，或基於不符科學實證的推理，不無夸夸而談如何境外決戰、灘岸殲敵、重層嚇阻，乃至拍胸奉陪到底或描繪台灣勝算者。文人部長沒有包袱，較能產生台海防務的軍兵種適當配比，還能以軍隊實情對三軍統帥如實相告，精進國安決策。

第二，顧立雄說會戰戰兢兢與專業的國軍團隊合作，打造現代化軍隊。國軍最需要的能力之一，其實就是專業化。軍人信念與教育訓練，未強調專業化。政黨政治下的政府，常見政務官愈來愈像事務官，事務官愈來愈像政務官。顧立雄入主國防，日常公務行政都待摸索，以便融入龐大體系。相對而言，深知升遷仰仗部長的事務官們，也有逢迎政務官立場的傾向，結果就是真才實學者靜默不語。有人認為顧部長肩負「軍中文革」任務，民眾期望看到的，應屬軍隊文化和軍事專業化的良性轉變。

第三，台灣防務面臨兩難：跳脫舊思維，找到新方向。預算不等於戰力，國防軍力的盲點恆為究竟多少才夠？新舊如何取捨？改弦更張影響深遠。蔡政府前後任期國防預算翻倍，軍購清單琳琅滿目，卻有總額超過一八○億美元的各類武器裝備遲未交付；國防部未訂罰則，束手無策。顧秘書長在國安會參贊戎機，何能容忍如此訂約？有何匡補妙方？

第四，黃埔建軍百年，最近才有人提醒「三軍作戰缺乏共同圖像」。國安會從未訂頒指導國防建軍的「國家安全戰略」，國軍卻從來不乏運作之道。國軍高喊了幾十年聯合作戰，卻連聯合作戰指揮參謀學院都未創建。國防部不思如何整合各作戰區聯合作戰，卻病急亂投醫成立濱海作戰指揮部。有人提議要有終戰指導，但涉及開戰指導的「交戰規則」，國防部卻於年前才訂出，三軍各部隊長時期遇突發狀況，都需逐級請示部長定奪。至於規範如何遂行戰爭的武裝衝突法，國防部或也置之高閣多年。

兵者國之大事，戰場狀況瞬息萬變，和平戰爭懸於一線。邱部長夜不能寐，顧部長寢食難安，絕非眾所樂見。期待才思敏捷、舌戰群雄的顧部長，帶來國防軍事轉型，和緩台海緊張情勢。