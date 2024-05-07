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台版密戰 外交洩密或箝制言論？
一九七一年，美國五角大廈對越戰的研究報告遭洩露，這份報告指出，美國政府明知打不贏越戰，卻還是派美軍去送死，只為了避免美國戰敗的羞恥。
取得密件後，紐約時報刊登在頭版，當時的尼克森政府取得聯邦法院禁令禁止紐約時報繼續刊登，但取得密件的華盛頓郵報卻決定捍衛新聞自由，在明知政府會大動作處理的情況下刊登，而後其他媒體陸續響應。
電影中，湯姆漢克斯飾演的班布萊德利總編輯的一句話深深打動我：「如果我們不刊登的話，這份報紙會名譽掃地，大家會知道我們握有文件，我們什麼都不做代表什麼？這代表我們害怕，我們會輸、國家會輸，尼克森會贏！尼克森這次會贏、下次也會贏、以後也會贏！因為我們太害怕。只有出版才能維護出版自由。」
梅莉史翠普飾演的華盛頓郵報老闆凱瑟琳葛蘭姆，也賭上整個報社的未來，毅然決然反抗政府的新聞箝制。這是號稱民主先驅的美國，在一九七一年發生的事情，然而時至今日，二○二四年，台灣的媒體是否有這樣的風骨？
當部分媒體成了以國家資源為賺錢手段，而非捍衛新聞自由、監督政府責任，甚至連媒體監督機構的人事安排都能伸手時，對比一九七一年的美國，什麼叫民主倒車？這就是民主倒車！
近期有立委質疑外交部金援政策有問題，而提出相關資料，然而我們的政府卻顢頇到連洩密還是造謠都搞不清楚。
退一萬步來說，即便那是洩密，引述電影中的台詞「我們什麼都不做代表什麼？這代表我們害怕，我們會輸、國家會輸，執政者會贏！執政者這次會贏、下次也會贏、以後也會贏！因為我們太害怕。」
一九八六年十月七日，在凱瑟琳葛蘭姆的專訪中，故總統蔣經國宣布解嚴。
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