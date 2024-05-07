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人民想呼吸好空氣 政府有聽到嗎

聯合報／ 劉彥良／自由工作者（嘉縣中埔）

台大研究證實，空汙環境與肺腺癌息息相關，罹肺癌風險高於吸菸。

以各縣市的肺、支氣管及氣管癌發生率來看，印證中南部的空汙比北部嚴重。中南部空汙好發於冬季，位於東北季風的背風面，加上冬天乾季少雨，日積月累的懸浮微粒難以淨化；唯有夏季空汙才有機會轉好。

對於研究結果，學者認為應鎖定空汙嚴重的縣市、鄉鎮，提高衛教宣導，並加強該區域民眾肺癌公費篩檢。作法固然好，但僅是治標不治本的手段，難道只能等空汙嚴重時，勸導戴好口罩並避免外出？

台灣的空汙有六成或七成來自境內，以燃煤發電廠、高汙染產業排放及移動汙染源為主。政府相關部門應著手治理空汙源頭，而不是讓老百姓去戴口罩、少出門。不是只要求民眾防範眼前的空汙，而是要解決真正的問題。

我們希望下一代可以呼吸一口好空氣，不知道政府有沒有聽見民眾的心聲？

口罩 空汙 肺癌

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